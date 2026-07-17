Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 17 de julio en Vigo

Música y homenajes abren la sexta edición de la Festa da Cultura

Los grupos Tarambainas, Rueiro, Froles Novas, Corisco, Os Ventos de Comesaña, Valladares, Sárdoma, Son das Ferriñas, Xestas y Alalá participan en la primera jornada de la Festa da Cultura con la I Foliada da Cultura. El homenaje a María Lago (edil de Turismo), a Eduardo Comesaña (presidente CCR Cabral) y Rogelio Filgueira (director Os Ventos de Comesaña) será a las 20.20 horas.

Porta do Sol, de 19.00 a 23.30 horas. Actividad gratuita.

ACTOS

Festas de Bouzas

El encendido de la megafonía abre el programa (19.00 y 00.00), que incluye las actuaciones de la Agrupación Musical de Redondela (19.30), Tony Lomba y su música ligera (20.00), pregón a cargo de Arantxa Treus (21.15), encendido de las luces (22.15), y música con Liar Papers (22.30), Orquesta Pontevedra (23.00 y 1.15), Dj Mich Golden (23.00) y Juanjo y Lomba (00.30).

Diferentes espacios de Bouzas, desde las 19.00 horas.

Feira do Libro Antigo

Primer día de la 35ª Feira do Libro Antigo e de Ocasión, con puestos que ofrecen volúmenes de segunda mano, descatalogados y curiosidades. Permanecerá abierta hasta el 2 de agosto.

Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas.

Festas Santa Mariña de Cabral

Jornada inaugural con verbena a cargo de las orquestas La Fórmula y Magos.

Torreiro de festas de Cabral, en horario de tarde y noche.

Actividades en Vigonature

Hoy se imparte un taller de cerámica (18.00) en el que los participantes experimentarán con el modelado manual.

Vigonature (Praza dos Leóns) a las 18.00 horas. Actividad gratuita con la entrada al recinto.

Festas Virxe do Carme

Abre una sesión vermú sorpresa (13.30) y por la tarde, habrá cucañas infantiles (17.00 horas) y actuación de Asacocirco Show (19.30). La misa en la capilla a las 20.00 precede a la verbena con Trébol y La Banda de Ayer.

Recinto de fiestas O Vao, todo el día.

MÚSICA

Raprecarias Session

Para rapear, compartir y crear comunidad en una tarde micrófono abierto.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6) a las 20.30 horas.

Gandhi Boxing Club

Banda viguesa que apuesta por temas propios y por la mezcla libre de estilos en un concierto integrado en el ciclo Curiosidades Solita.

Villa Solita (Alcabre) a las 21.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Max Kuitems Quartet

Formación internacional de jazz contemporáneo con Max Kuitems, al piano; Alberto Rodríguez, al saxo; Ewen Grall, a la batería, y Joao Fontenla, al contrabajo.

Café Uf (Pracer, 19) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

O son da nosa infancia

Abre el V Festival de Verán de Vigo la actuación de la Banda Iniciación, Infantil e Xuvenil do AM de Bembrive junto a Lydia Botana.

Alameda da Ponte de Bembrive a las 21.30 horas.

EXPOSICIONES

«Weather Journal»

Inauguración de la exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico. Presenta Darío Basso.

Alium (Ecuador, 80). Inauguración a las 18.00 horas.

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada (Enrique X. Macías), en horario de apertura al público. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Exposición Espacio +60

Los participantes en los talleres de dibujo y pintura que se imparten en el Espacio +60 de Afundación , dirigidos por Paz Parrado, muestran las obras resultantes del trabajo realizado durante todo el curso con retratos, paisajes y marinas en los que buscan dominar conceptos como la luz y la sombra, las gamas, las transparencias o las texturas.

Sala II Sede Afundación (Velázquez Moreno, 18), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 24 de julio.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Vestidos de Palestina»

Exposición de bordado palestino, patrimonio inmaterial de la humanidad. A cultura como resiliencia.

Tienda de Comercio Justo de Oxfam Intermon (Triunfo, 4), en horario de atención al público. Hasta el 18 de julio.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

O Liste responde con esta proposta á fascinación que o ser humano sentepolo vedado da face. Dende hai anos, con carácter cíclico anual, exhibe unha mostra asociada ao Entroido que recolle as máscaras que o referencian e constrúen. No entanto, nesta ocasión móstrase unha escolma de arredor de 25 pezas que abranguen espazos, tempos e ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4