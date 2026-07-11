Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 11 de julio en Vigo:

Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón actúan esta noche en las Festas de Alcabre

Las Festas de Alcabre por Santa Baia y San Antón ofrecen el concierto de Javier Gurruchaga con la Orquesta Mondragón y Urban Discomóvil (22.30). Habrá pasacalles con la Charanga Imperiais (11.00 y 18.00) , pandereteiras Ghandainas (13.00) y espectáculo infantil con Atípico Circo (19.00).

Recinto de fiestas de Alcabre, con música desde las 22.30 horas.

ACTOS

Festas de San Cristóbal e Santa Ana

Música con la Asociación Charanga Os Charamujas por la parroquia, homenaje a los socios (12.00), sesión vermú con Antonio Barros e Ialma (12.30), tarde de ajedrez (17.00) y verbena con la Orquesta Capitol y el Trío Nevada (22.00).

Recinto de fiestas de Santa Ana (Beade), desde las 11.00 horas.

XVII Rally das Donas

Con vehículos históricos conducidos por mujeres, ropa de época, exhibición de coches y animación musical.

Aparcamiento exterior Centro Comercial Gran Vía desde las 14.30 y salida a las 16.30 horas.

Vigo Sea Fest

El Vigo Sea Fest ofrece hoy talleres de cocina infantiles (15.00 y 17.00), presentación de «Amas da terra» con la chef Lucía Freitas (19.00), música con Dj Botz (17.00 y 21.00), Néstor Pardo (19.30) y Banda Crebinsky (23.00) , y puestos de tapas.

As Avenidas, durante todo el día.

Actividades Vigo Nature

Con taller de cocina de miel y Aventura en Vigo Nature (11.00), alimentación de fauna (13.00), O mundo dos artrópodos y taller de minerales (17.00), enriquecimiento ambiental de suricatas y especies exóticas invasoras (18.00), herbario (19.00) y Noites Astronómicas (22.30 horas).

Vigo Nature (Praza dos Leóns, s/n) de 11.00 a 22.30 horas.

Fiesta cubana

Comida cubana, coctelería, animación y baile en una actividad familiar.

Alameda de Bouzas a partir de las 17.30 horas.

Concierto clausura Vigo Clar Academy

Con Aureas Quartet, Ensemble VigoClarAcademy, Emilio Espasandín y Pepe Odriozola.

Centro Cultural de Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.00. Entrada libre hasta completar aforo.

VII Ciclo Coral de Verán

Con las corales polifónicas Máximo Gorki y SVCD Nautilius de Comesaña y el Coro Voces Graves de Vigo.

Concatedral de Santa María a las 20.45 horas. Entrada libre.

Un Mar de Corais

Con las corales polifónicas SCDR Helios de Bembrive y Agarimo.

AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302) a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Homenaje a Christine McVie

Proyección del concierto de Fleetwood Mac en San Francisco en 1987.

Bar Tipo X (Real, 21) a las 21.00 horas.

Pure Underground

Con los dj Frank Kvitta, Isma B, Manu Martín y Víctor Posada.

Club Barrocco (Areal, 18) desde las 21.00 horas. Entradas a 15 euros.

Summer party de Zamáns

Con las sesiones de Fercho, Dj Ramii y Dj Isak Martínez.

Parque forestal de Zamáns desde las 00.00 horas.

EXPOSICIONES

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.