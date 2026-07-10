La programación de actividades de hoy en Vigo ofrece música, poesía, fiestas y festival de danza que se detallan a continuación.

Vigo Nature ofrece una nueva tarde de actividades familiares

Vigo Nature continúa con las actividades educativas y familiares de esta semana. En esta ocasión, habrá un taller de cerámica a las seis de la tarde de tres horas de duración mientras que el fin de semana habrá propuestas durante toda la jornada. Así, mañana habrá talleres desde las 11.00 horas con las Noches Astronómicas para cerrar las actividades a las 22.30 horas, mientras que el domingo habrá citas desde las 11.00 hasta las 19.00 horas.

Vigo Nature (Praza dos Leóns s/n), actividad gratuita con la entrada al recinto.

Actos

Vikul

Además de las clases magistrales impartidas en Vialia con inscripción previa, por la tarde tendrá lugar una clase abierta de capoeira con André Martíns antes de una nueva sesión de los Shows Vikul 2026.

Samil a las 18.00 y de 19.30 a 21.30 horas. Entrada gratuita.

Festas de Alcabre

Lectura del pregón a cargo de Horacio Gómez (expresidente del Real Club Celta y vecino de Alcabre) y homenaje a los colectivos del barrio; actuación del grupo Los Juais (20.15), retransmisión del partido España-Bélgica en pantalla gigante (21.00), sesiones especiales con Dj Oliveira Big-O (23.00), Jose AM (00.00) y Dj Sash (01.30) .

Recinto de fiestas de Alcabre desde las 20.15 horas.

Vigo Sea Fest

Además de las tapas en los puestos, en el Vigo Sea Fest habrá demostración de cocina con cervezas 1906 (13.30), taller de gyotaku con Apamp (16.00) , monólogo de Tito Rober (18.00) y música con Dj Dinand (17.00), MoOom Atlántic (19.30), Di Dinand (21.00) y Juan Zelada (23.00).

As Avenidas, todo el día.

Máis algo que o ceo

Cierre del festival de poesía con Adrián Maceda, que presenta «Mal menor», en el que combina poemas de su libro «A trasnoite» con textos inéditos de su nuevo proyecto «Mal menor».

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5) a las 20.00 horas.

Música

Miriam Sandoval

Presenta «Versións de min», con canciones prestadas, vividas y propias en un recorrido por distintos estilos y épocas en un concierto financiado por Culturea de la Deputación de Pontevedra.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6) a las 20.30 horas.

Exposiciones

«A luz de Galicia»

Muestra del pintor gallego Juan Moreno Badía con una amplia selección de obras recientes e inéditas en las que el paisaje gallego, urbano, costero y del interior, es el protagonista.

Sede Deputación de Pontevedra en Vigo , de 9.00 a 20.30 horas.

«Identidade / Outredade: a cultura enmascarada»

Exposición de 25 piezas relacionadas con el Entroido que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (Pastora, 22), de 10.00 a 14.00 horas.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata un total de seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre los años 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el ‘happening’, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

Museo MARCO (calle Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

«O mar tamén é noso»

Exposición integrada por obras de Alicia Framis, artista catalana afincada en la ciudad de Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Está comisariada por Paula Cabaleiro.