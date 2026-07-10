La cocina vuelve a ser protagonista en el festival

PortAmérica ya está en marcha tras arrancar con esa mezcla que le sienta tan bien, con conciertos cruzándose entre escenarios, público moviéndose de un lado a otro y una noche pensada para estirarse hasta la madrugada. La Azucreira de Portas abrió este jueves con una primera jornada en la que el festival empezó a tomar temperatura de cara a un fin de semana que llega cargado de nombres de mucho nivel, baile y el tránsito entre escenarios.

Fillas de Cassandra fue uno de los grupos de ayer. | IÑAKI ABELLA

La tarde arrancó con Amoebo y Hey Kid como primeras paradas antes de que el ambiente fuese creciendo con Marina Reche y Fillas de Cassandra. Ya con la noche más asentada, Rigoberta Bandini concentró buena parte de la atención en el escenario Xacobeo, mientras que el grupo gallego The Rapants mantuvo el pulso en Rías Baixas. El cierre quedó para Niña Polaca y para La Duendeneta, que convirtió el escenario Azucreira en una pista abierta hasta las cuatro de la madrugada.

Espacio gastronómico. | IÑAKI ABELLA

El festival no baja el ritmo. La apertura para esta tarde está prevista a las 16.45 horas y la programación apunta a una de las jornadas más populares, con Candela Liste, Alejo, Eladio y los Seres Queridos, Repion, Eliades Ochoa, M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras y Grande Amore. La noche volverá a alargarse con La Duendeneta y Señora DJ.

Algunos de los asistentes. | IÑAKI ABELLA

Mañana PortAmérica continuará con otra jornada al ritmo de Amaia, Dani Martín, Xoel López o Sanguijuelas del Guadiana, entre otros. Azucreira mantendrá también el pulso bailable con el Grupo de Baile Senior UNED, Oski y nuevas sesiones de La Duendeneta. La cita encara así su tramo central con una propuesta pensada para distintos públicos, desde quienes buscan grandes canciones reconocibles hasta quienes llegan dispuestos a descubrir bandas, saltar de escenario en escenario y aguantar hasta el último tema.

Gran ambiente en el PortAmérica. | IÑAKI ABELLA

El ShowRocking volvió ayer a recordar por qué PortAmérica no es solo una sucesión de conciertos. Entre pase y pase, el público pudo acercarse a bocados firmados por cocineros como Paco Roncero, Maca de Castro, Francis Paniego o Dani Carnero, con Paco Torreblanca poniendo el acento dulce de la jornada.

La propuesta gastronómica seguirá hoy y mañana con nuevos turnos desde la tarde-noche. Este viernes pasarán por los fogones nombres como Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena o Iria Espinosa, mientras que el sábado tomarán el relevo, entre otros, Yayo Daporta, Óscar Vidal y María Teresa Vélez. Una programación pensada para comer sin solemnidad, con platos de autor servidos al ritmo del festival.