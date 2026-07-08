El Ballet de la Ópera de París cierra el ciclo por los 75 años de la Alianza Francesa

Proyección del Ballet de la Ópera de París, con «Who Cares?», el «Bolero de Ravel» y «Las 4 estaciones de Vivaldi», como cierre de las primeras actividades de la Alianza Francesa de Vigo por su 75 aniversario.

Auditorio del Concello (Praza do Rei), a las 20.00 horas, con puertas abiertas a las 19.30. Gratuito.

ACTOS:

Vikul llena de danza la ciudad

Vigo vuelve a ser escaparate de la danza urbana con la celebración de la XIV edición del Vikul, encuentro con más de 600 bailarines de 20 escuelas.

En Vialia-Estación de Vigo, a las 10.30 horas, masterclass a cargo del gallego Mario Durán, centrada en waacking; 12.00 h., intervención del bailarín, coreógrafo y comunicador Sergio Sáez; por la tarde, en Samil, a las 18.00 h., encuentro abierto de estilo libre y cultura urbana con música, improvisación y ruedas de baile; y, entre las 19.30 y las 21.30 h., Shows Vikul 2026.

Círculo de lectura

Trae tu libro preferido y lee 3 páginas para el Círculo.

RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

VII Festival ARVI do Peixe

El Vigo SeaFest tiene como objetivo principal promocionar el consumo de productos pesqueros en un ambiente festivo, aprovechando el evento para destacar la calidad y variedad de los productos que la flota de ARVI aporta al mercado. Actividades gastronómicas, música, batucada o exhibiciones de natación centran esta primera jornada.

Jardines de Montero Ríos, desde las 18.00 horas.

Presentación de libro

Lanzamiento al público de «O libro dos anatemas», de la viguesa Val Eudoxia.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.

Festas de Alcabre 2026

En honor a Santa Baia y San Antón.

En el recinto de fiestas, en el entorno de la iglesia, a las 19.30 horas, «Festa Gastronómica do Mar»; a las 23.30 h., verbena con la actuación de la Orquesta América de Vigo.

«Gracias por su visita»

Pieza de teatro de objetos, íntima y artesanal, que reivindica la poesía tradicional. A cargo de Uxía Algarra.

A Morada (Enrique X. Macías,6), a las 20.30 horas. Entrada inversa (precio recomendado: 6 euros).

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hoy, inauguración a las 20.00 h.

MÚSICA:

Coral Apóstol Santiago

Concierto del ciclo de corales de verano.

Basílica-concatedral, 20.25 horas

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

O Liste responde con esta proposta á fascinación que o ser humano sentepolo vedado da face. Dende hai anos, con carácter cíclico anual, exhibe unha mostra asociada ao Entroido que recolle as máscaras que o referencian e constrúen. No entanto, nesta ocasión móstrase unha escolma de arredor de 25 pezas que abranguen espazos, tempos e ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

«Vestidos de Palestina»

Exposición de bordado palestino, patrimonio inmaterial de la humanidad. A cultura como resiliencia.

Tienda de Comercio Justo de Oxfam Intermon (Triunfo, 4), en horario de atención al público. Hasta el 18 de julio.

Vanesa Álvarez trae NY a Vigo

Artista viguesa en la Gran Manzana, acaba de realizar un mural de 500 metros cuadrados para el prestigioso Lincoln Center, en pleno corazón de Manhattan, y se estrena hoy con un solo show pictórico en Vigo, donde podremos disfrutar y comprobar su tremenda evolución como artista plástica.

Sala Apostrophe (CC Praza Elíptica), a las 20.00 horas.

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada(Enrique X. Macías, 6), en horario de apertura al público. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe,54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.