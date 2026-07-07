Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 7 de julio en Vigo:

«La Bohème», en el ciclo de ópera por los 75 años de la Alianza Francesa

Segunda jornada del ciclo por los 75 años de la presencia de la Alianza Francesa en Vigo. Hoy, proyección de la ópera «La Bohème», de Giacomo Puccini, subtitulada al castellano.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. Apertura de puertas, a las 19.30 horas.

ACTOS:

Feira do Libro en la alameda

La feria, que se cierra hoy mismo con un espectáculo familiar de Cris de Caldas, con una nueva edición de «Conversas Follas Novas, con la presentación de «A linguaxe extranxeira», de Brais Lamela, o con una sesión de micro abierto coordinada por Branca Trigo, entre otras actividades, reúne a una veintena de librerías, con firmas de obras y actividades paralelas a lo largo de toda la jornada, como el lanzamiento del libro «Vigo, naqueles tempos. 1967», de Xoán C. Abad Gallego.

Praza de Compostela, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

«Gymkhana pirata»

Actividad gratuita para niños con inscripción previa, hoy, a partir de las 16.30 horas, en el Punto de Información de la Planta Baja del CC Vialia.

«Foodcourt» del Centro Comercial Vialia-Estación de Vigo, a las 18.00 horas.

Club de lectura

Evento de lectura alrededor de la obra de Virginia Woolf.

RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

Cantacuentos «Gael de papel»

Cantacuentos, que no cuentacuentos, en el que la música se convierte en historias y las historias en canciones, mezcla de armonías barrovcas con ecos de jazz y fado.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 20.30 horas. Taquilla inversa.

MÚSICA:

Chamizo y Pacheco

Concierto de este dúo vigués al atardecer en un lugar privilegiado al borde del mar.

Terraza La Vela (Avenida de Samil, 18), a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar la capacidad del local.

Iago Marta Trío + Jam Session

Este guitarrista vigués regresa a la Casa de Arriba para abrir la sesión musical de hoy, acompañado por el contrabajista José Manuel Díaz y el baterista Brais Lorenzo, con un repertorio que incluye «stardards» y temas de autores como Thelonious Monk o Bill Frisell.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

EXPOSICIONES:

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada(Enrique X. Macías, 6), en horario de apertura al público. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe,54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.