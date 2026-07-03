Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 3 de julio en Vigo:

«Froles Novas, amizade e tradición» no Auditorio do Concello

Encuentro muy especial que reunirá sobre el escenario a varias generaciones de bailarines y bailarinas que han formado parte de la A.F.C. Froles Novas, en una celebración de la amistad, la tradición y el folclore gallego. La cita contará con unaactuación especial de la A.F.C. Froles Novas.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Entrada libre.

ACTOS:

Feira do Libro

Tercera jornada de la feria, que reúne a veinte librerías y ofrece firmas de libros a cargo de más de 200 autores, así como diversas actividades paralelas.

Praza de Compostela, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

«Constelación del arte»

Conjunto de talleres participativos, puestos de artesanía y ropa, con conciertos en directo.

En A Pola (Paseo de Alfonso XII), a partir de las 16.00 horas.

«Astro Labia»

Festival «que flota en el mar» en pleno centro de Vigo que trata de sumar fuerzas con la Feira do Libro, y en el que música, poesía, «spoken word», pop, indie y hasta electrónica se abrazan para dar un impulso al verano en la ciudad.

Pantalán del puerto, Vitruvia Café, Taberna del Náutico y alrededores, desde las 20.30 horas.

«Sonic 3»

Proyección de este filme de animación , para mayores de 7 años, realizado el año pasado.

Jardines del pazo Quiñones de León de Castrelos, a las 22.30 horas. Entrada libre.

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada (Enrique X. Macías), en horario de apertura al público. Hoy, inauguración a las 19.30 horas. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Garage Sale Market

Más de un centenar de oportunidades únicas en esta primera edición del Garage Sale Market en el Centro Comercial Camelias.

Planta Baja del CC Comercial Camelias, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada gratuita.

Artistas en construcción

Presentación de una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), hoy, lanzamiento a las 11.30 horas.

«Trigo nas fronteiras»

Festival de poesía que, en su cuarta edición, contará hoy con la poetisa Branca Trigo y los músicos Macarena Montesinos, Xavier Bértolo y L.A.R. Legido, bajo la dirección de Miguel Seoane.

Sede de la Asociación Cultural Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada libre.

MÚSICA

Concierto de Leiva en el puerto

Con todo el papel vendido, primero de los dos conciertos del madrileño en el muelle de Trasatlánticos.

Escenario en el muelle de Trasatlánticos de Vigo, 22.30 horas.

Emilio Atanes Cuarteto

Conjunto formado por Emilio Atanes a la batería, Xurxo Estévez al contrabajo, Guillermo Guerrero a la guitarra y Gabriel Saitto a la trompeta, con un repertorio que combina temas del Great American Songbook, de la bossa nova, así como alguna composición original del baterista, ofreciendo una velada intensa de jazz.

Café Uf Negra Sombra (Pracer, 19), a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

EXPOSICIONES:

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.