Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 27 de junio en Vigo:

El Muelle de Trasatlánticos vibrará con el cierre del GaliciaFest

Los artistas Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna serán los encargados de echar hoy el cierre a la segunda edición del GaliciaFest, que ha supuesto el primer gran fin de semana musical del verano en plena ría de Vigo.

Escenario situado en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo, desde las 16.30 horas a las 03.00 horas de la madrugada de mañana.

ACTOS

Proyección

Cine al aire libre con «Rondallas», de 2025, una producción dirigida por Daniel Sánchez Arevalo ambientada en el área de Vigo. Para todos los públicos.

Jardines de Castrelos, 22.30 horas. Gratuito.

Charla «Meriendas diferentes»

Patricia, creadora de contenido y conocida en las redes como @patrimediolimon, ofrece la charla «Meriedas diferentes», con ideas prácticas y saludables para la alimentación de los peques.

Planta baja del CC Camelias, a las 17.00 horas. Plazas limitadas.

«Extra!!!»

Espectáculo musical de Paco Nogueiras basado en el libro-CD editado por Kalandraka. Un divertido periódico musical en el que las noticias se convierten en canciones llenas de humor, ritmo y participación. Sucesos sorprendentes, deportes, cultura, opinión, pasatiempos e información curiosa llegan al escenario a través de melodías modernas, pegadizas y bailables.

Biblioteca Pública Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6), a las 12.00 horas.

«Entroido de Verán»

Actividad organizada por la comparsa del CVC de Valladares, con grandes premios a los mejores disfraces individuales y de grupos. Con la música de los DJ Kani, Brokktt y Bastos.

En el antiguo baile de salón «Las rosas» (Baile Vello), a partir de las 23.59 horas.

MÚSICA

Conexións Voz

El Paseo de Alfonso volverá a convertirse hoy al mediodía —siempre que el tiempo acompañe— en un gran escenario al aire libre gracias a una nueva jornada de Conexións, actividad musical a cargo del conservatorio de la Fundación Mayeusis. Una actuación coordinada y dirigida artísticamente por Isidro Betancourt.

Paseo de Alfonso, 12.30 horas. Gratuito.

A Gramola Gominola

Concierto familiar de esta banda de rock and roll en gallego, Premio Rosalía de Castro da Lingua 2026, un conjunto que cumple 10 años sobre los escenarios, en el Centro Comercial Gran Vía, con anuncio de regalos para los peques.

Planta 2 del CC Gran Vía de Vigo, a las 18.00 horas. Gratuito.

Áureas

Concierto-espectáculo de este quinteto internacional de mujeres, que revive los ritmos musicales de los años 20.

La Pecera (Pizarro, 35)., a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros en taquilla.

Unión Musical de Valladares + Lira de San Miguel de Oia

Concierto doble de bandas de música, dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».

Parque Forestal de San Miguel de Oia, a las 19.00 horas. Gratuito.

«Foliada orgullosa»

Actividad coincidente con el fin de curso de los talleres de pandereta y de baile, a la que se suman este año los colectivos amigos Nós Mesmas e Avante LGTB+.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), con distintos horarios: a las 12.00 horas, foliada orgullosa; de 15.00 a 17.00, sesión de Mambis DJ; y, a las 20.00, manifestación desde Fernando el Católico.

Samuel Leví y los niños perdidos

Concierto.

En la Taberna A Sobreira, a las 21.30 horas. Gratuito.

Concierto de corales en la Basílica-Concatedral

Actuación musical dentro del séptimo ciclo Coral de Verán, en memoria de Rimas Zdanavicius, de las agrupaciones polifónicas Cidade de Vigo de la ONCE, Coral María Nai do Bo Pastor y Coral Agarimo.

Basílica-Concatedral de Vigo, a las 20.45 horas.

Fiesta Pole Dance + DJ Cliff

Sesión musical.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 23.00 horas.

EXPOSICIONES

«Corpos e rostros B»

Muestra de la fotógrafa Moni Kuti, que invita a mirar, sentir y reconocer la diversidad a través de retratos de cuerpos y rostros bisexuales.

CC Camelias (Praza de América), en horario comercial. Hasta hoy, 27 de junio.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta finales de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.