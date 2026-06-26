Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 26 de junio en Vigo:

"Garden Party", una noche de época en el pazo de Castrelos

Trasládate a 1926. Ven vestido de época a Castrelos y disfruta, en su "Noite Branca 2026", de una clase de swing, de música en directo con TheVagar Septeto, de una práctica de ‘lawn tennis’ con la Federación Gallega de Tenis, de una demostración de bridge a cargo del Real Club Náutico o de una zona de esparcimiento ambientada en los (no tienen por qué ser locos) años 20.

Jardines del pazo de Castrelos, de 20.00 a 22.00 horas. Gratuito.

ACTOS

"As poetas tamén contan batallitas"

El festival de poesía y oralidad "Máis alto que o ceo" alcanza su tercera sesión con esta propuesta protagonizada por la poeta, escritora y artista visual Emma Pedreira, con una pieza en la que repasa tres décadas de escritura y creación a través de la palabra, la memoria y sus libros, entre los que se incluye su último trabajo: "Inventaria".

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

"Noite branca" en los museos

El pazo-museo Quiñones de León, el museo etnográfico Liste de Vigo, la pinacoteca Francisco Fernández del Riego, la Casa das Artes, la Fundación Laxeiro, la Casa Galega da Cultura, el Verbum de Samil, el MARCO de Príncipe, el Museo del Mar de Alcabre o Afundación ofrecen al público la posibilidad de visitar sus instalaciones de forma gratuita y muchas veces guiada en la ya tradicional "Noite branca" en los museos. Conciertos, cine, magia, talleres o muralismo tratarán de hacer de esta jornada una noche única y diferente.

Museos municipales de Vigo, en la tarde noche (con apertura en muchos casos a las 20.00 horas y cierre, en otros casos, hasta la 01.00 horas de la madrugada de mañana).

MÚSICA

La Reina del Flow

Dos horas de "show" con Charlie Flow, Yeimi Montoya, Pez Koi, Yoni Trejos, Drama Hay y Cris Vega para calentar motores en la apertura del GaliciaFest, con artistas de la talla de Coti, Miriam Rodríguez, Sabela, Pablo Lesuit, José de Rico y Maryland.

Muelle de trasatlánticos de Vigo, desde las 16.00 horas.

Concierto benéfico

Concierto benéfico destinado íntegramente a mascotas y animales, con la actuación de los grupos Beathen, Neón y TerraSón.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3), a las 21.00 horas. Entradas: 7 euros.

Jóvenes intérpretes

Recital de piano de los alumnos Ariana Pérez y Miguel González, ambos estudiantes del Conservatorio de Vigo.

Compass (Taboada Leal, 17), a las 19.00 horas.

Roxana Mouriño

Concierto para guitrarra sola, dentro del programa "Noite Branca"

Fundación Laxeiro, 20.30 horas,. Entrada gratuita con reserva previa.

FestiLira 2026

Cuarta edición del festival, con las actuaciones de la Banda Escola, de la Banda Infantil Lira, de la Banda Xuvenil de Vilaboa, de la Banda Xuvenil Lira, que se cerrará con un concierto de bandas sonoras (con proyección) a cargo de la Banda de Música Lira de San Miguel de Oia.

Parque forestal de San Miguel de Oia, desde las 19.00 horas.

Soul Train + Peón Kurtz DJ

Conciertos y sesión de pinchas.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), 23.00 horas.

DANZA / TEATRO

Dance Vigo

Exhibición de danza abierta al público a cargo de este grupo en la zona de restauración del Centro Comercial Vialia-Estación de Vigo.

Escenario del Foodcourt, a partir de las 19.00 horas. Gratruito.

EXPOSICIONES

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Corpos e rostros B»

Muestra de la fotógrafa Moni Kuti, que invita a mirar, sentir y reconocer la diversidad a través de retratos de cuerpos y rostros bisexuales.

CC Camelias (Praza de América), de en horario comercial. Hasta el 27 de junio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta finales de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.