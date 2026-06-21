Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 21 de junio en Vigo:

Concierto de verano da Kv2211, Orquesta Infantil e Xuvenil de Vigo

El recital arrancará con la actuación de la formación infantil, integrada por músicos de cuerda y percusión de entre 7 y 18 años apoyados por instrumentistas de viento. A continuación, intervendrá la formación juvenil de la orquesta, de 14 a 22 años, tras la que habrá una actuación conjunta a la que sumará el coro de padres y amigos de la Kv2211.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 12.00 horas.

ACTOS

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, domingo: «Obradoiro de cociña con mel» (11.00), «Enriquecemente ambiental de lémures», «Escape room» y «Arborismo» (17.00), «Especies exóticas invasoras» y «O mundo dos réptiles (18.00), y «O idioma das aves» y «O gran eclipse solar» (19.00). Además, alimentación de tortugas e iguanas, a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 19.00 horas.

Juego en vivo: «El enigma de otro mundo»

Rol en vivo inspirado en la película «The Thing», donde los participantes se convertirán en miembros de una estación antártica. Uno de los jugadores estará controlado por un ente alienígena. Con reserva de plazas en info@realidadalternativa.com o por WhatsApp al 616 354 866. Hasta 12 participantes, a partir de 16 años.

Café Uf (Pracer, 19), a partir de las 18.30 horas. Precio: 10 euros por persona.

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades con motivo el solsticio de verano, con toda suerte de antigüedades, ropa, vinilos, muebles, artículos ‘vintage’, entre otros muchos.

Casa de la Abuela (Zapateira, 8 - Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Exhibiciones de baile, taichí y ajedrez

A cargo de los alumnos de los cursos impartidos durante el año en el centro cultural.

CVC Valladares, a las 19.00 horas.

MÚSICA

Conexións

Concierto del ciclo de música en espacios públicos de la ciudad organizado por la Fundación Mayeusis que hoy tendrá por protagonista una banda de gaitas.

Porta do Sol, a las 12.00 horas.

Banda de la UVCD de Candeán

Ciclo «Vigo, un mar de bandas», organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo .

Alameda da Salgueira, a las 12.45 horas.

«Los cortos afanes de mi aliento»

Repertorio de música ibérica de arpa a cargo de Sofía Villanueva Aldeanueva (clave), Artificio Barroco, Clara Alonso (soprano) y Viktoriia Salo (violín barroco).

Capilla de las Trinitarias (Ecuador, 19), a las 20.00 horas. Entrada libre con taquilla inversa.

Lira de San Miguel de Oia y Unión Musical de Cabral

Doble concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas».

AVV Val do Fragoso, a las 19.00 horas.

Unión Musical de Coruxo

Concierto de la temporada de verano del ciclo «Vigo, un mar de bandas».

Praza da Princesa, a las 20.30 horas.

TEATRO

«Escenas de la vida conyugal»

La pieza teatral, que protagonizan Ricardo Darín y Andrea Pietra, recrea una secuencia de escenas que tienen que ver con la relación que mantiene un matrimonio después de su divorcio.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas.

«Retablo do esperpento»

Representación teatral a cargo de la compañía Noitebras Teatro, que adapta en esta pieza dos obras de Valle-Inclán: «Ligazón» y «Rosa de papel». Para mayores de 12 años.

Auditorio de la SDC Atlántida de Matamá, a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

«A rata»

La compañía Troate Laboratorio pone en escena esta pieza teatral que se incluye en la programación de la II Mostra de Teatro Amador.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

«Domitila»

Pieza creada e interpretada por Amparo Martínez Paz que se sitúa en el ámbito de las artes del movimiento y recupera la memoria de una mujer anónima que, en la montaña de Lugo, colaboró con las guerrilla antifranquista y fue torturada y encarcelada.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

EXPOSICIONES

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.