Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 20 de junio en Vigo:

Proyección de la comedia «Odio el verano», en Castrelos

Tres familias totalmente opuestas reservan una casa en Canarias para pasar «las mejores vacaciones» de sus vidas, pero lo que no saben es que alquilaron la misma vivienda y se ven obligados a compartirla todo el verano. 103 minutos de proyección dirigidos por Fernando García-Ruiz para pasar una agradable y desternillante sesión de cine familiar.

Jardines del Pazo Quiñones de León, a las 22.30 horas. Entrada libre.

ACTOS

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, sábado, «Aventura en Vigo Nature» (11.00), «Insectos sociais» (12.00), «Enriquecimiento ambiental con burros» (17.00), «Chega San Xoán, chega o verán» (17.00), «Herbario» (18.00), «Enseños ma horta» (18.00), «Ao grande» (19.00), «Planetario» (19.00) y «Noites astronómicas!» (22.30 horas).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 22.30 horas. V&E

Caminata por el barrio de Teis

Actividad «Caminos de hospitalidad», de la ONG Entreculturas, consistente en una caminata por el barrio de Teis hasta el parque de A Riouxa, donde se celebrarán una comida intercultural y diversas actividades de convivencia.

Partida, a las 11.00 horas, desde el colegio Apóstol Santiago.

«VIII Xornadas de Arte Urbana»

Octava edición de este evento de arte urbano, consistente en esta ocasión en la conferencia «A arte e a arquitectura como transformador social», con Ana Moure y Pablo Menéndez, en la Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia, en una batalla mural en la Porta do Sol y en un taller infantil en este mismo lugar.

Conferencia en el Colegio de Arquitectos (Doutor Cadaval, 5), a las 11.00 horas; batalla mural en la Porta do Sol, de 09.30 a 14.30 horas; y taller infantil, en la Porta do Sol, de 11.00 a 14.00 horas.

«O Grúfalo», en la Bilioteca Pública Juan Compañel

Por Carmen Domech.

Bilioteca Pública Juan Compañel, a las 12.00 horas.

MÚSICA

Festival «Son da industria»

Apuesta musical y cultural que pretende garantizar la presencia de mujeres y grupos gallegos en los escenarios. Compañía Keimakasas, A Pedreira, Zavala + Xaora y DJ Rapante prometen darlo todo en este festival al aire libre.

Parque García Picher, desde las 20.00 horas.

«Los 2000: el nuevo musical ¡Yo quiero bailar!»

Espectáculo gratuito en los jardines de la cubierta del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. El «show» repasará éxitos de músicos como Britney Spears, Ricky Martin, Chayanne o El Canto del Loco, entre otros.

Jardines de la cubierta del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, a las 19.00 horas.

Claudio Gabis & Red Duck Blues

Concierto de esta «leyenda del blues hispano» y acompañantes.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros en taquilla.

Samuel Leví y los niños perdidos

Concierto en el arranque de gira.

Café de Catro a Catro (Girona, 16), a las 21.00 horas. Entradas desde 5,12 euros (en anticipada).

El Coro de la Alianza

Concierto del coro lde la Alianza Francesa iderado por Bonnie Cooper.

Porta do Sol, 12.00 horas.

Orquesta Clásica de Vigo

Concierto por el Día Europeo de la Música.

Concatedral-basílica de Santa María, a las 21.00 horas.

Únión Musical de Cabral y Escola de Música de Beade

Conciertos del ciclo «Vigo, un mar de bandas».

Peatonal do Calvario, a las 19.00 horas (UM Cabral) y Praza do Pobo de Coia, a las 20.00 (EM Beade).

Festa da Alegría

Con los conciertos de La sombra de Justine (12.30) y El Gran Guateque (18.30).

Peatonal do Calvario, 12.30 horas, y «Foodcourt» del CC Vialia-Estación, 18.30 horas.

Pitiminí

Concierto para bebés y niños/as, organizado por la Fundación Mayeusis.

Finca da Marquesa (pazo de Castrelos), a las 19.00 horas.

TEATRO

«Escenas de la vida conyugal»

Con Ricardo Darín y Andrea Pietra.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), a las 20.30 horas. Entradas, desde 27,50 euros.

"Domitila"

Estreno teatral.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

"Que farían sen min?"

Un comedia de enredos para non perder.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), a las 20,00 horas. Taquilla inversa.

EXPOSICIONES

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Concluye hoy.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Concluye hoy.