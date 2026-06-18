Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 18 de junio en Vigo:

«Escenas de la vida conyugal», en el Teatro Afundación

Segunda de las cinco funciones que acoge el Teatro Afundación con el afamado actor argentino Ricardo Darín y la intérprete y compatriota suya Andrea Pietra. La pieza relata la secuencia de escenas que tienen que ver con el matrimonio que forman Juan y Mariana y con la relación que mantienen ambos después de su divorcio.

Teatro Afundación (calle Policarpo Sanz, 24-26), a las 20.00 horas. Entradas, desde 27,50 euros en Ataquilla.

Actos

Presentación de libro

Daniel Formoso Verez presenta «Síntesis y persuasión. Cómo sobrevivir en el exceso de información para convencer»,en un acto en el que el autor será presentado a su vez por José Antonio Fandiño Carnero, decano del Colegio de Procuradores.

Casa del Libro (Velázquez Moreno, 27), a las 19.00 horas.

Conferencia sobre cruceros y cruces de piedra

Charla bajo el título «Cruceiros e cruces de pedra», a cargo de Gonzalo Prado González, miembro de la junta directiva de Amigos de los Pazos, estudioso y autor de publicaciones sobre la historia y el patrimonio cultural gallego.

Sede del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (Oliva, 3), a las 19.00 horas, entrada libre.

Presentación de libro

Lanzamiento al público de la obra «1898 - El padre ausente», del escritor ourensano Alfonso de Sas.

Librería de El Corte Inglés de Vigo, a las 20.00 horas.

Presentación de libro

Presentación del libro «Isaac Fraga. Una vida dedicada al espectáculo» de María del Pilar López Vidal.

Círculo de Empresarios de Galicia (García Barbón, 62), ás 19.30 horas. Entrada mediante registro en web.

Visita guiada a la exposición de Alberto Ardid en el MARCO

Recorrido por las salas conducido por el artista Alberto Ardid. Una gran oportunidad para conocer de primera mano, en compañía de su protagonista, los contenidos y diferentes lecturas de esta muestra.

Salas de la planta baja del MARCO de la calle Príncipe, a partir de las 19.30 horas. Gratuito, previa inscripción en recepcion@marcovigo.com. Plazas limitadas.

Música

Emilio Atanes Trío

Concierto de jazz.

The Office-Vigo (Heraclio Botana, 4, zona de Rosalía de Castro), a las 21.00 horas. Entrada libre.

Jam en Blue

Concierto de blues, soul & funk, con la Red Duck Blues como banda base.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Proyección de lo mejor de Pink Floyd

Cuidada selección de los mejores vídeos de la banda.

Bar Tipo X (Real, 21), a las 21.00 horas. Entrada libre.

Mundicorum

Concierto de la Banda de Beade.

Iglesia del Cristo de la Victoria de Coia, a las 20.45 horas.

Conexións Dixie

Dentro del Programa Conexións de la Fundación Mayeusis.

Cruce de Miragaia con Rosalía de Castro, a las 12.00 horas.

Los Mostrencos

«Festa da Alegría» en O Calvario.

Peatonal de O Calvario, a las 21.00 horas.

Teatro / danza

«Calquera pode ser un asasino»

Obra en gallego de teatro benéfico representada por la compañía Agarimo, para ayudar a las ONG viguesas Proyecto Humi y Mutende, que trabajan en Zambia.

Auditorio Afundación (Marqués de Valladares, s/n), a las 18.00 horas. Entradas: 8 euros (con Fila 0.

«La asamblea de las mujeres»

Representación a a cargo del grupo de teatro escolar del Colegio Marista.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.30 horas. Entrada: 1 kilogramo de alimentos.

«Festival teatral de verán Imaxinatea Lab Creativo»

Funciones, solos y duetos teatrales interpretados por el alumnado.

Auditorio Municipal de Teis, desde las 17.00 horas. Más información y reservas en Imaxinetea.es/gl/festival-teatral-de-veran-2026/.

«Corochas»

Con Atenea García.

Biblioteca Pública «Juan Compañel», a las 17.30 y 18.15 horas.

Exposiciones

«Laxeiro, as viñetasque non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hoy, visita guiada con el propio artista a las 19.30 previa inscripción. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.