Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 15 de junio de 2026 en Vigo:

Irene Nortes hablará en Club FARO de su novela «Hydra»

‘Youtuber’ y empresaria, hablará en el Club FARO de «Hydra. La historia que retrata la ansiedad y la presión de toda una generación», en una charla a la que seguirá un coloquio. Patricia Sánchez presenta el acto.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.

Actos

«Presenzas galegas de Camões», na sede da Penzol

A sede da Fundación Penzol, na Casa Galega da Cultura, acolle hoxe unha xornada conmemorativa do quinto centenario do nacemento de Luís de Camões.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), con actos dende ás 12.30 horas (apertura da exposición co título da xornada), ás 16.30 (conferencias e presentación de libro), 18.30 (recital poético-musical) e 20.00 (ofrenda floral do Consulado-Geral de Portugal, diante do busto de Camões, pero xa na próxima praza de Portugal).

Proyección secreta de Lumière

Siguiendo con la celebración del trigésimo aniversario del Cineclub Lumière, proyección secreta en esta ocasión de un filme italiano, de manufactura coral y escrito a cuatro manos, ambientado en una villa ficticia.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 horas. Precio único por sesión: 4 euros, con posibilidad de salir en los primeros 15 minutos de película.

Festa da Alegría no Calvario

Continúa las sesiones festivas en el barrio, organizadas por la Asociación de Veciños do Calvario, con la colaboración del Concello de Vigo.

En O Calvario, con exhibición de taekwondo Seung Sport, a las 19.00 horas, y actuación de Vento do Mar, a las 21.00 horas.

Exposiciones

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.