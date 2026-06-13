Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 12 de junio de 2026 en Vigo:

Moncho Borrajo presenta libro

El popular actor, escritor e ilustrador mantiene un encuentro con lectores en el que dará a conocer y firmará ejemplares de su nuevo libro, «A lúa din que non chora», ganador del XXVI Premio Fernando Arenas Quintela. La obra combina poesía, narración e ilustraciones.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.

ACTOS

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, sábado, se proponen las siguientes actividades: «Aventura en VigoNature» (11.00 h), «Camuflaxe animal» (12.00 h), «Enriquecemento ambiental lémures» y «Os polinizadores, traballadores incansables» (17.00 h), «Herbario» y «Hotel de insectos» (18.00 h), y «Minerais» y «O gran eclipse solar» (19.00 h). Además, alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium, a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), todo el día.

III Fiesta de la Cerveza Artesana

Además de catas de cerveza artesanal, la jornada arrancará con una foliada popular que dará paso a las actuaciones de la Escola de Gaitas e Percusión de la AVV de Teis, Karma Animal Band, Six Legged Elephant y el DJ No Worris.

Parque forestal de A Madroa, a partir de las 12.00 horas.

Fnacritmos

Nueva sesión del taller didáctico centrado en el aprendizaje de solfeo y ritmo para público infantil y adolescente, que supone un acercamiento práctico y participativo a la música.

Fnac (CC Vialia Estación), a las 12.30 horas.

«O Vigo que queremos»

Pícnic popular y reivindicativo en el que se presentará una coordinadora que tiene por objetivo canalizar las inquietudes y necesidades del asociacionismo vigués. Con la actuación de Cándido Pazó (13.30 horas), actividades de diseño participativo y música en directo.

Parque de Castrelos (en torno al palco pequeño), de 13.00 a 16.00 horas.

Festa da Alegría

Celebración del 50 aniversario de la Asociación de Veciños do Calvario. Hoy, actuaciones del Ateneo Musical de Bembrive (19.00 h), Mari Costa (20.00 h) y Los Cinco del Titanic (22.00 h).

Peatonal de O Calvario, a partir de las 19.00 horas.

Verbena Market

Artesanía, propuestas gastronómicas y actividades para todas las edades, acompañadas de música en directo y diversos espectáculos.

Casco Vello Alto (rúa San Sebastián), de 12.00 a 20.30 horas.

MÚSICA

Coral Casablanca y orquesta

LXIX Concierto de Primavera en memoria de José Miguel Hernández.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 9,60 euros.

Klubers The Brunch

Gran pista de baile al aire libre que, durante nueve horas ininterrumpidas ofrece música electrónica, gastronomía y cócteles.

Terraza del CC A Laxe, de 14.00 a 23.00 horas. Entradas: 12 euros.

Feria de abril en Vigo

Fiesta andaluza con actuaciones en sesión vermú del Coro Rociero Casa de Andalucía de Vigo y el Tony Delgado Trío y tardeo con Alma Flamenca y Flamenco.

Praza do Berbés, de 18.00 a 2.00 horas.

Lira de San Miguel de Oia

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a las 20.00 horas.

Unión Musical de Coruxo

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas».

Praza de San Antonio (A Florida), a las 20.00 horas.

«Chopin, su huella en el s. XX»

Concierto de piano a cargo de Iván Fernández, que, además de piezas del compositor polaco, interpretará temas de otros autores como Gershwim, Mompou o Rachmaninov.

Compass (Taboada Leal, 17), a las 20.15 horas. Entradas: 15 euros.

Para Entrar a Vivir

La banda presenta sus canciones con un directo al aire libre para el que contará con la participación de varios músicos invitados.

A Pola (Paseo de Alfonso XII, 7), a las 20.00 horas.

Rubén Simeó + Banda de Música As Delicias de Cabral

El trompetista inicia su gira de conciertos con un directo en el que se hará acompañar de la banda de música viguesa.

Centro Cultural Becerreira (Cabral), a las 20.30 horas. Entradas: 10 euros.

Dioivo

La banda de metal extremo presenta su nuevo disco, «Que soe o trono». También actuarán los grupos Dios y From Ashes to Dust.

Pub Transylvania (Rogelio Abalde, 16), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros (7 euros en venta anticipada).

Desert Vipers

Rock & roll crudo con inspiración en el hard rock clásico y el blues de los años 70.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros (8 euros en venta anticipada).

La Sombra de Justine

Rock en directo.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 23.00 horas. Entradas: 5 euros.

TEATRO

«Transparentar»

Espectáculo de danza-teatro de la compañía Enésima que explora a través de la poética corporal y con un lenguaje desenfadado e irónico el modo de ser y estar en el mundo de la generación Z o de cristal.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Retablo do esperpento»

Noitebras Teatro se adentra en el universo de Valle-Inclán y adapta dos de sus obras, «Ligazón» y «Rosa de papel», en esta pieza teatral. II Mostra de Teatro Amador.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Taquilla inversa.

«Hamelin»

Espectáculo infantil para público familiar inspirado en la leyenda a la que dieron forma de cuento los Hermanos Grimm.

CC Vialia Estación, a las 18.30 horas.

EXPOSICIONES

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

Jorge Martins

Exposición con motivo del Día de Portugal. Selección de obras de este artista portugués, en buena parte pertenecientes a la colección del MARCO.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 14 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.