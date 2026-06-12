Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 12 de junio de 2026 en Vigo:

Jorge Molist presenta su intriga histórica sobre la Orden del Temple en Club FARO

«Daré el cielo por ti. Una intriga histórica en los últimos años de la Orden del Temple» es el título de la conferencia que hoy ofrece en Club FARO el escritor Jorge Molist. La presentación del acto correrá a cargo de Rubén Rey, periodista de Onda Cero.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Entrada preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

ACTOS

Venres da EMAO

Diseño textil y encaje de palillos centran este encuentro que, bajo el título «Desatada e descosida», servirá de presentación al proyecto de Beatriz de Castro Teixeira, alumna de Belas Artes en la Universidade de Vigo. Con la participación de las tutoras de la iniciativa: Marian Núñez, profesora de Deseño e Encaixe de Palillos de la EMAO, y Carmen Lage, profesora de la Facultade de Belas Artes de la UVigo.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Festival Internacional de Series Ría de Vigo

Hoy, proyección de «Gastón, un actor de mierda» (18.00 h), seguida de coloquio, preestreno de «Millonarios», de la TVG (21.00 h), y gala de entrega de premios (21.30 h). Programa completo de actividades, en www.riadevigoseriesfest.com.

Tinglado del Puerto, a partir de las 18.00 horas. Entrada gratuita previa reserva ‘online’.

Apertura Centro Municipal de Arte Galego

El nuevo espacio de expositivo abre con una muestra que reúne más de 70 obras de pintura y escultura, que son algunas de las piezas más significativas del arte gallego desde los años cuarenta hasta finales del siglo XX.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), a las 19.00 horas.

Presentación de libro

Rosiña Carpintero Martínez presenta su libro «Rosiliencia», que en forma de diario y mediante el testimonio de una paciente de leucemia mieloide aguda busca concienciar al lector sobre la importancia de la donación. Presentan; Emma Vicente Alonso y José Antonio Reigosa.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Encuentro literario

La poeta y traductora Oriana Méndez abre el ciclo «Máis alto que o ceo» con un encuentro en torno a su libro «Interna / Llanuras sucesiones», volumen que reúne en castellano sus dos últimos poemarios. Estará acompañada por la música de Branca Trigo

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

Premio Exeria 2026

Acto de entrega del galardón del certamen de relato corto organizado por Ateneo Atlántico. Presenta: Luisa Abad. Con la actuación musical de Francisco Castro.

Sede de la Diputación (Eduardo Chao, 17), a las 19.30 horas.

Charla sobre el convenio del metal

Debate en torno a la reciente huelga y el convenio firmado por UGT y CC OO con la patronal. Intervienen: Rodolfo Otero, secretario de organización de Industria de CC OO Vigo, y Cristóbal González, secretario de UGT-FICA Vigo.

Ateneo Vigo XXI (Ramón Nieto, 36), a las 19.00 horas.

A Verbena da Pomba

Con las actuaciones musicales de Sabor Latino, Orysel Gaspar y Pedro Román, incluye actividades creativas, la presentación del «Muro do Solar da Pomba» –intervención artística de Ignacio Pérez-Jofre y Alberto Ardid– y merienda comunitaria.

Calexón da Pomba (acceso desde rúa do Pracer), de 19.00 a 23.00 horas.

Festa da Alegría

Arranca la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Veciños do Calvario con el homenaje «Xente de querer» y un concierto de Tony Lomba.

Peatonal de O Calvario, a partir de las 21.00 horas.

Fin de curso AVCD Lavadores

Con actuaciones de la Escola de Baile Froles Novas y los grupos de pandeireteiras, taichí y zumba de la asociación.

Asociación Veciñal Cultural e Deportiva de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a partir de las 18.30 horas.

MÚSICA

14.º Concierto de Primavera Fundación Coral Casablanca

Actuaciones de los seis coros de la fundación: Peques, Juvenil, Los Sonidos de la Memoria, Gepetto, Aférrate y Rociero.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 6,60 euros.

Feria de abril en Vigo

Fiesta andaluza con las actuaciones de la Asociación Triana, Pasión Flamenca y Mala Herba.

Praza do Berbés, de 18.00 a 2.00 horas.

Pólvora Tex

La banda de rock presenta su último disco, «Dulce venganza».

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.45 horas. Entradas: 12 euros.

Soultrain

La banda propone un repertorio de soul, el funk, el groove y la música de raíz negra

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 23.00 horas. Entradas: 5 euros.

Allo Negro

Repertorio propio inspirado por el blues y el soul de los años 40, 50 y 60.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Nadie González

La rapera viguesa interpreta en directo una selección de sus temas.

CC Vialia Estación (plaza de restauración), a las 20.30 horas.

Café con Leche

Pop-rock en castellano de todos los tiempos.

Navia Vello Café (Bravo, 6 -San Pelayo de Navia-), a las 21.30 horas.

Homenaje a Prince

Proyección del conciertto «Rave un 2 the year 2000», que el artista ofreció en el Paisley Park Studio de Mineápolis en junio de 2000.

Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.00 horas.

EXPOSICIONES

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Último día.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Jorge Martins

Exposición cuyo arranque coincide con la celebración del Día de Portugal. Selección de obras de este artista portugués, en buena parte pertenecientes a la colección del MARCO.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 14 de junio.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

David Pérez Rego, Cato

El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.

La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.