Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 11 de junio en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 11 de junio de 2026 en Vigo:
«Inmaduros», pieza teatral con Carlos Sobera y Ángel Pardo
La obra sigue a Alfi (publicista soltero y amante de la tecnología) y Fideo (psiquiatra conservador que acaba de separarse tras 25 años de matrimonio). Alfi intentará ayudar a su amigo organizándole citas con mujeres, lo que provoca una divertida reflexión sobre la amistad, el amor y la inmadurez en cincuentones.
- Teatro Afundación de Vigo (Policarpo Sanz, 24-26), a las 20.30 horas. Entradas disponibles desde 23,33 euros. Ataquilla.
Actos
«O dereito á memoria, á dignidade e a reparación»
Finaliza o ciclo de memoria democrático coa presenza do prestixioso e recoñecido antropólogo forense do Estado, Francisco Etxebarría Gabilondo, actualmente asesor do Goberno en materia de memoria democrática. No acto, no que será presentado por Luisa Abad, falarán sobre o dereito á memoria, á dignidade e a reparación. Organiza: Ateneo Atlántico.
- Salón de actos do MARCO (Príncipe, 54), ás 19.30 horas. Entrada de balde ata completar aforo.
Festival Internacional de Series Ría de Vigo
Segunda sesión del certamen internacional con un programa completo de actividades, que se pueden consultar en www.riadevigoseriesfest.com.
- Tinglado del Puerto, desde las 09.00 horas a las 21.00, hora del estreno de «Ágata y Lola». Entrada gratuita previa reserva ‘online’.
Presentación de poemario
Los rapsodas Jesús Urceloy, Javier Alonso, Paco Barbón, Cynthia Bouchot, Pepín Martínez y Francisca Domingo presentan «¿Más allá hay monstruos?», con directo en Instagram.
- Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.
Presentación de libro
Encuentro con Fabian C. Barrio , autor de «La balada de Soi Cowboy», novela ambientada en Tailandia.
- FNAC (CC Vialia Estación), a las 17.00 horas.
Presentación de libro
Juan Tallón, acompañado por Elena Blumen, presenta «Mil cosas».
- Vigo de Papel (Águia, 5), a las 20.15 horas. Confirmación de asistencia en el 690 940153.
Música
Lía Vilas Santos y Enrique López Antón
Concierto de violín.
- RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.
Feria de abril en Vigo
Fiesta andaluza en la Praza do Berbés, con encendido de luces, alma flamenca, sevillanas y rumbas.
- Praza do Berbés, de 20.30 a 00.00 horas.
Conexións Folk
Concierto al aire libre.
- Exterior del Mercado de Teis, a las 12.00 horas.
DSYPL
Versiones de temas actuales.
- La Posada (Compostela, 19), a las 23.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Homenaje a Germán Coppini
Audición de dos de los mejores álbumes de Golpes Bajos.
- Bar Tipo X (Real, 21), 21.00 horas.
Con la venia
Bossa-swing, latino y pop.
- Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 22.30 horas.
Exposiciones
Mariana Gomes
Os talleres dos artistas ofrecen unha excelente información do seu modo de traballar. O de Mariana Gomes (Faro, 1983) é diáfano, pero, segundo a iluminación, a disposición de mesas e estantes, percíbense espazos que determinan os lugares nos que desenvolve distintas actividades.
- Galería e sala perimetral B3 (1º andar) del MARCO. De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.Ata o 27 de setembro.
Francisco Mendes Moreira
De Francisco Mendes Moreira (Coimbra, 1979) insístese na súa condición de artista autodidacta, cando o importante é o seu empeño en camiñar sen referentes xeracionais, buscando soportes, solucións e imaxes a través das cales explica a súa visión do mundo.
- Galería e sala perimetral B1 (1º andar) del MARCO. De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.Ata o 27 de setembro.
Jorge Martins
Exposición cuyo arranque coincide con la celebración del Día de Portugal. Selección de obras de este artista portugués, en boa parte pertenecientes a la colección del MARCO.
- Galería e sala perimetral (1º andar) del MARCO. De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.Ata el 14 de junio.
«O futuro do passado»
Exposición sobre Luís de Camões, en los 500 años de su nacimiento.
- Centro Cultural Português en Vigo, en horario de apertura al público. Hasta el 30 de septiembre.
«O mar tamén é noso»
Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.
- Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.
«Umbra animalis»
Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.
- A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.
«Iguais baixo o sol»
La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.
- Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.
«Museum (?)»
Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.
- Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.
«Mareas»
Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.
- Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.
«Begoña Caamaño no Calvario vigués»
Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.
- Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.
«Rosalía ilustrada»
La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.
- Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.
David Pérez Rego, Cato
El artista reúne una colección de dibujos originales a tinta y puntillismo que rinden homenaje a Japón mediante el empleo de numerosos referentes culturales del país nipón.
- La Galería Jazz (Ronda de Don Bosco, 21). De martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de junio.
Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza
Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.
- En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.
«Hai un lugar»
Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.
«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»
La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.
- Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.
«Raíz cuadrada de erre»
Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.
«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»
La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.
- Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.
«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»
Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.
- Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.
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