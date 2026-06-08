Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 8 de junio de 2026 en Vigo:

Reflexiones críticas de Antón Beiras Cal en Club FARO

El economista y abogado Antón Beiras Cal ofrece la charla «Hay que destruir a Cartago. Una mirada literaria y crítica de la actualidad», en la que presentará su último libro, que incluye más de 60 artículos que el autor ha publicado en FARO. Presentan: María Lado, poeta; Antonio Garcia Teijeiro, escritor, y Xabier Romero, editor de Editorial Elvira.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 h. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.

MÚSICA

Dúo Cassadó

Damián Martínez Marco (violonchelo) y Marta Moll de Alba (piano) ofrecen un programa que conmemora el 150 aniversario de Pau Cassals e incluye piezas de Bach, Locatelli, Boccherini y Móor. Organiza: Sociedad Filarmónica de Vigo.

Auditorio Afundación (Marqués de Valladares, 10), a las 20.00 horas.

CINE

Cine Clube Lumière

Segunda sesión de la programación especial de 33.º aniversario. Proyección sorpresa de un filme irlandés de 2016 ambientado en el Dublín de los años 80.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 h. Entrada: 4 euros.

EXPOSICIONES

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.