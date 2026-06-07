Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el domingo 7 de junio en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 7 de junio de 2026 en Vigo:
Vigo Nature: talleres infantiles de divulgación ambiental
Hoy domingo, se proponen las siguientes actividades: «Obradoiro de cociña con mel» (11.00 h), «O mundo dos reptiles», «Escape room» y «Arborismo» (17.00 h), «Especies exóticas invasoras» e «Insectos sociais» (18.00 h) y «Aves irrecuperables» y «O gran eclipse solar» (19.00 h). Además, alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium, a las 13.00 horas.
- Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), todo el día.
ACTOS
Festas do Santísimo Cristo dos Aflixidos
La jornada arranca con un pasacalles de labanda de música, tras el que se celebrará (11.45 horas) la misa solemne, cantada por la Coral Polifónica del CVC de Valladares. Tras la procesión, a las 13.00 horas, concierto de la Unión Musical de Valladares en la Casa dos Montes.
- Recinto parroquial de Valladares, a partir de las 11.00 horas.
TEATRO
«Conversaciones con mi mente»
Espectáculo de humor en torno a la salud mental.
- Auditorio del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 -entrada por Marqués de Valladares-), a las 19.00 horas. Entradas: 19,80 euros.
Pando el Mago
Presenta el espectáculo «Increíble», un ‘show’ de magia para toda la familia, diseñado para sumergir al público en un viaje donde lo imposible cobra vida. Desde viajes en el tiempo hasta apariciones y desapariciones impactantes.
- Teatro Salesianos (Venezuela, 3). Dos funciones: a las 17.30 y 19.30 horas. Entradas: 18,50 euros.
«Ruir»
Pieza teatral creada inicialmente en lengua francesa, que propone una extensión del universo que imaginamos para «A porta pechada», de Jean-Paul Sartre.
- Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.
«O lago das nenas malas»
Montaje a cargo de la compañía Lameiro incluido en el programa de la II Mostra de Teatro Amador.
- Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.
MÚSICA
Unión Musical de Cabral
Ciclo de conciertos de primavera del programa «Vigo, un mar de bandas», organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.
- Praza da Princesa, a las 12.30 horas.
Conexións Medieval
Concierto de música medieval a cargo de Alba Feijoo, Ernesto Campos y Marcos Campos. Ciclo Conexións, organizado por la Fundación Mayeusis y el Concello de Vigo.
- Auditorio de la Fundación Mayeusis (Areal, 118), a las 12.30 horas. Entrada libre y gratuita.
EXPOSICIONES
«O mar tamén é noso»
Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.
- Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.
«Begoña Caamaño no Calvario vigués»
Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.
- Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.
«Hai un lugar»
Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.
«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»
La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.
- Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.
«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»
La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.
- Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
- El Celta arrancará la próxima temporada con más espectadores en las gradas de Balaídos: el Concello de Vigo anuncia una importante novedad en el estadio
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Profand deja ver por fin el viejo Banco de Galicia: la joya de Pacewicz reaparece en pleno centro de Vigo