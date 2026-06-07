Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 7 de junio de 2026 en Vigo:

Vigo Nature: talleres infantiles de divulgación ambiental

Hoy domingo, se proponen las siguientes actividades: «Obradoiro de cociña con mel» (11.00 h), «O mundo dos reptiles», «Escape room» y «Arborismo» (17.00 h), «Especies exóticas invasoras» e «Insectos sociais» (18.00 h) y «Aves irrecuperables» y «O gran eclipse solar» (19.00 h). Además, alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium, a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), todo el día.

ACTOS

Festas do Santísimo Cristo dos Aflixidos

La jornada arranca con un pasacalles de labanda de música, tras el que se celebrará (11.45 horas) la misa solemne, cantada por la Coral Polifónica del CVC de Valladares. Tras la procesión, a las 13.00 horas, concierto de la Unión Musical de Valladares en la Casa dos Montes.

Recinto parroquial de Valladares, a partir de las 11.00 horas.

TEATRO

«Conversaciones con mi mente»

Espectáculo de humor en torno a la salud mental.

Auditorio del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 -entrada por Marqués de Valladares-), a las 19.00 horas. Entradas: 19,80 euros.

Pando el Mago

Presenta el espectáculo «Increíble», un ‘show’ de magia para toda la familia, diseñado para sumergir al público en un viaje donde lo imposible cobra vida. Desde viajes en el tiempo hasta apariciones y desapariciones impactantes.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3). Dos funciones: a las 17.30 y 19.30 horas. Entradas: 18,50 euros.

«Ruir»

Pieza teatral creada inicialmente en lengua francesa, que propone una extensión del universo que imaginamos para «A porta pechada», de Jean-Paul Sartre.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

«O lago das nenas malas»

Montaje a cargo de la compañía Lameiro incluido en el programa de la II Mostra de Teatro Amador.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

MÚSICA

Unión Musical de Cabral

Ciclo de conciertos de primavera del programa «Vigo, un mar de bandas», organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Praza da Princesa, a las 12.30 horas.

Conexións Medieval

Concierto de música medieval a cargo de Alba Feijoo, Ernesto Campos y Marcos Campos. Ciclo Conexións, organizado por la Fundación Mayeusis y el Concello de Vigo.

Auditorio de la Fundación Mayeusis (Areal, 118), a las 12.30 horas. Entrada libre y gratuita.

EXPOSICIONES

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.