Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 5 de junio de 2026 en Vigo:

Green Hot Peppers, décimo aniversario con Fran Velo y Javier Gómez Noya

La mítica banda tributo a Red Hot Chili Peppers celebra una década de trayectoria sobre los escenarios con un directo de funk-rock que recorrerá los grandes himnos de la banda y contará con invitados como Fran Velo, carismático bajista de Heredeiros da Crus, y el triatleta Javier Gómez Noya, que demostrará su afición y destreza con la guitarra de rock.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1), a las 22.00 horas. Entradas: 15 euros.

Actos

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, sábado, se proponen las siguientes actividades: «Aventura en VigoNature» (11.00 h), «O mundo dos artrópodos» (12.00 h), «Enriquecemento ambiental suricatas» (17.00 h), «Xogando a quen e quen na horta» y «Arborismo» (17.00 h), «Mírame ao grande» y «As aromáticas na cociña» (18.00 h), «Fósiles» y «Nosa compañeira nocturna, a lúa» (19.00 h) y «Noites astronómicas (22.30 h). Además, alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium, a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), todo el día.

Mercadillo de Emaús

Cita mensual con fines solidarios en la que se pueden encontrar piezas de moda, muebles, decoración... También hay música en directo.

En el local Emaús (Doctor Cadaval, 30), de 10.00 a 14. 30 horas.

Música y danza

Orquesta de la UVigo

Debut de la formación dirigida por Raquel Carrera, que interpretará un repertorio integrado por obras de Haydn, Bartok, Mozart y Rossini. Con la actuación como invitado del pianista Nicasio Gradialle.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música d eVigo (Manuel Olivié, 23), a las 20.30 horas.

V Día K-Pop

Exhibiciones de baile grupales e individuales, random play dance (duelos), concursos, sorteos... Se darán cita participantes de toda Galicia y el norte de España. Organizan: Fnac Vigo y colectivo Kimchimochi

Vigo Exporta (CC Vialia Estación), a partir de las 11.30 horas.

Baleas + Serpe

La primera banda propone sonido posrock y posmetal con una mirada ecléctica. Serpe ofrece un sonido enérgico, con atmósferas y melodías envolventes.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 21.30 horas. Entradas: 12 euros.

Break Even

La banda australiana ofrece un concierto acústico que mezcla hardcore melódico y sonoridades más íntimas.

Arco da Vella (Churruca, 2), a las 21.30 horas. Entradas: 5 euros.

Conexións Vigo

Actuaciones de música en la calle. Hoy, conciertos de la Conexións Big Band y Conexións Folk. Organizan: Fundación Mayeusis y Concello de Vigo.

En Villa Solita, a las 19.00 horas, y Paseo de Alfonso, a las 19.30 horas.

Festas do Santísimo Cristo dos Aflixidos

Con las actuaciones de la Agrupación Folclórica del CVC de Valladares y la Orquestra de Acordeóns Cataventos.

En el torreiro parroquial de Valladares, a partir de las 21.00 horas.

Delicias do CCR de Cabral

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas», organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Paseo peatonal del Calvario, a las 19.00 horas.

Teatro

Miguel Lago

El cómico presenta su espectáculo de monólogos.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 21.00 horas. Entradas: desde 17,80 euros.

«E a vostede que lle sucede?»

Comedia teatral a cargo de Helios Teatro. II Mostra de Teatro Amador.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas.

«Loló & mamá»

Representación teatral a cargo de la compañía Deste Xeito Producións

CVC de Valladares, a las 20.00 horas.

Atípico Circo

Espectáculo y actividades para un público familiar.

CC Vialia Estación, de 18.30 a 20.00 horas.

Exposiciones

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.