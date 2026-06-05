Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 5 de junio de 2026 en Vigo:

Club FARO sobre Siniestro Total, con Miguel Costas y Renato Landeira

El músico y compositor Miguel Costas y Renato Landeira, abogado, periodista y escritor, ofrecerán esta tarde en Club FARO la charla «Miguel Costas. Memorias supervivientes de un Siniestro Total», tras la que habrá un coloquio. Presentan: Abel Caballero, alcalde de Vigo, y Xosé A. Perozo, periodista y escritor.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.

ACTOS

Venres da EMAO

Sandra de Jesús, profesora de Ourivaría de la EMAO, presenta «Xoias da Grecia Antiga», en la que ofrecerá las claves de la orfebrería de la época, sus técnicas, motivos y modelos estéticos.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Charla sobre laicismo y feminismo

«Diante da vindeira participación do papa no Congreso. Relación Igrexa-Estado: análise e propostas» es el título de la ponencia que impartirán Rosa Pascual y Karina Mouriño, ambas con un amplio bagaje personal en los ámbitos del feminismo y el laicismo. Organiza: Asociación Feminista As Silveiras.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Festival de poesía

A cargo del grupo Brétema en homenaje a María Luisa López Castro. Con la actuación del grupo Os Bohemios.

Centro Sociocomunitario del Calvario (Numancia, 3), a las 18.00 horas. Entrada libre.

MÚSICA

Conexións Dixie

Actuación al aire libre que conecta la ciudad la música. Organiza: Fundación Mayeusis y Concello de Vigo.

Príncipe (delante del MARCO), a las 12.00 horas.

XII Concurso de Música de Cámara

Concierto en el que participan los grupos galardonados en el certamen. Programa Nas Ondas 2026.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas.

Thevagar

Fiesta swing. Clase de baile abierta con música en directo.

Salsa Costas (Tomás Alonso, 140), a las 21.00 horas. Entradas: 15 euros (12 euros en venta anticipada).

Querido

La banda viguesa presenta su nuevo trabajo discográfico, «¿Qué seré yo?».

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas. Entradas: 16,50 euros.

Sanny & Miguel Moldes

Espectáculo en formato acústico que fusiona folk, música americana y blues.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros (venta anticipada: 8 euros).

Los Bóvidos

Blues, rock y funky.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.00 horas. Entradas: 8 euros.

TEATRO

«Ruir»

Pieza teatral creada inicialmente en lengua francesa, que propone una extensión del universo que imaginamos para «A porta pechada», de Jean-Paul Sartre.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

Miguel Lago

El cómico presenta su espectáculo de monólogos.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 21.00 horas. Entradas: desde 17,80 euros.

EXPOSICIONES

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Último día.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.