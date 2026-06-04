Fiestas de Corpus: Ponteareas se cubrirá de flores este fin de semana

Ponteareas vivirá el 7 de junio uno de sus días más grandes de la mano del Corpus Christi, famoso por sus elaboradas alfombras florales y sus lluvias de pétalos desde los balcones.

Ponteareas, la villa gallega en la que lloverán pétalos este domingo

Este bonito pueblo gallego cobra un especial protagonismo con la llegada del mes de junio. Y es que es entonces cuando tiene lugar una de las fiestas más espectaculares del municipio, clasificada como de Interés Turístico Internacional y como Bien de Interés Cultural.

Aunque su programa lleva desarrollándose desde mayo con conciertos y talleres, será este domingo cuando las calles del pueblo se transformen con más de veinte hermosas alfombras hechas con flores y arena teñida. Son los propios vecinos los que, cada año en la víspera, copian las plantillas en el empedrado y rellenan con pétalos cada dibujo hasta bien entrada la noche, con el fin de que Ponteareas amanezca llena del olor de las rosas y de las camelias y cubierta de colores vivos.

La tradición tiene al menos 150 años y se mantiene gracias al compromiso de los residentes con esta obra floral. Un arte que es, de hecho, totalmente efímero, ya que muere tras el paso de las procesiones y el lanzamiento desde los balcones de una lluvia de pétalos.

Miles de personas se acercan expresamente al pueblo para ver los intrincados diseños antes de que desaparezcan y apreciar de primera mano el fruto del esfuerzo de los ponteareanos. También es una oportunidad para recorrer el lugar, que resulta perfecto para descubrir a pie tesoros modernistas y del siglo XVIII.

Un rincón lleno de joyas por descubrir

Además de sus espléndidos tapices de flores, el concello de Ponteareas cuenta con otras joyas que se pueden ver todo el año. Por ejemplo, su antigua Ponte de Areas (o Ponte dos Remedios) que le confirió el nombre al municipio y que se mantiene en pie, al menos, desde el año 1752.

A este puente se puede llegar caminando desde el casco urbano, aprovechando -si el tiempo acompaña- para disfrutar de su playa fluvial. Otras paradas imprescindibles son el parque próximo a la estructura, la Praza de Bugallal -con la hermosa Iglesia de San Miguel-, y la casa da familia Troncoso, un edificio modernista en el que el pasado aún conserva muy vivas todas sus huellas.

La visita puede finalizarse en la Plaza Mayor, en la que hay numerosas terrazas en las que darle un respiro a los pies cansados. Si uno aún tiene fuerzas, no obstante, merece mucho la pena animarse a recorrer los alrededores de la villa, en los que es posible encontrar el medieval Castelo de Sobroso o viajar al siglo VI a.C. a través de los restos del castro de Troña de la parroquia de Pías.