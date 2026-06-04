Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 4 de junio de 2026 en Vigo:

Begoña Caamaño no mundo do xornalismo, feminismo e compromiso social

Novo acto do programa de actividades que semanalmente organiza o Ateneo Atlántico e que nesta ocasión xirará en torno a obra da periodista e escritora María Xosé Porteiro na que lembra non só a unha amiga («Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía. De Vigo a Compostela») se non á compañeira de profesión que deixou ademáis un gran legado xornalístico, social e feminista.

Espazo Ateneo (Hernán Cortés 28) ás 19.30 horas.

Actos

Presentación de libro

O escritor Carlos Méixome presenta o seu traballo «Polo avieiro de Dona Emilia», nun acto no que conversará con Pepe Cáccamo e Xavier Baixeras.

Sede do colectivo RioLagares (Falperra, 16), ás 19.30 horas.

Presentación de libro

Arantxa Tirado estará hoxe en Vigo para presentar o libro «Venezuela, del bloqueo al asalto», convidada pola Asemblea Republicana de Vigo.

Escola de Artes e Oficios, EMAO (García Barbón, 5), ás 19.30 horas.

Música

Iván Fernández, al piano

Este pianista clásico gallego se formó en Galicia, Barcelona y Moscú. Es reconocido por su compromiso con los grandes intérpretes, su sensibilidad y su virtuosismo. Presenta en Vitruvia su proyecto: Chopin y su huella en los compositores del siglo XX, que llevará también el día 13 a la sala Compass. Un recorrido por Chopin, Gershwin, Mompou y Rachmaninov, acompañado de un contexto divulgativo.

Café Vitruviua (Reconquista, 7), a las 20.30 horas. Entradas a 16 euros, con posibilidad de reserva en el móvil 645 996690.

Jam en Blue

Sesión con la Red Duck Blues como banda base, donde el blues y el soul & funk se dan cita en manos de músicos de la ciudad.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Conexións Folk

Actuación al aire libre que conecta la ciudad con el mundo de la cultura y, más concretamente, con el mundo de la música.

Mercado de O Calvario, a las 12.00 horas.

«Esbozos»

Acto de Graduación y Clausura del Curso Académico 2025-26. El acto incluirá el estreno de la obra ganadora del XIV Concurso de Composición Martín Códax, “Esbozos”, de la compositora Laura Cabo, interpretada por Cristina Barriga (voz) y Severino Ortíz (piano), en una apuesta decidida por la creación contemporánea y el impulso a las nuevas voces de la composición musical.

Auditorio Martín Códax del CSMVigo, desde las 19.00 horas.

Bestial Mouths + Nox Novacula

Creado en 2009, la esencia de Bestial Mouths combina la voz de Lynette Cerezo con una miríada de influencias que van desde el gótico y el industrial hasta el post-punk, la new wave, el noise, el metal y otros sonidos underground, utilizando batería acústica y electrónica en vivo y sintetizadores analógicos. Por su parte, formado en 2017, el estadounidense Nox Novacula se labró una presencia imponente en la escena deathrock con su sonido gélido y visceral.

La Fábrica de Chocolate Club (Rogelio Abalde, 22), con apertura de puertas a las 21.00 horas. Entradas en Woutick y taquilla (18 euros).

Teatro

«Ruir»

Pieza teatral creada inicialmente en francés, que propone una extensión del universo que imaginamos para «A porta pechada», de Jean-Paul Sartre.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

Sergi Polo

Comedia en directo.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 22.00 horas.

Exposiciones

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mulleres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta mañana.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.