Rutas Misteriosas llega a Vigo con un recorrido nocturno por leyendas, meigas y fenómenos inexplicables

Vigo se suma este fin de semana al mapa de Rutas Misteriosas, una propuesta de recorridos nocturnos centrados en leyendas locales, episodios paranormales y relatos vinculados al misterio. La actividad se celebrará este sábado, 6 de junio, a partir de las 21.30 horas, con una duración aproximada de dos horas.

La ruta invita a los participantes a descubrir, al caer el sol, algunos de los lugares de la ciudad asociados a historias inquietantes y fenómenos sin explicación. Entre los enclaves incluidos en el recorrido figuran el Museo de Arte Contemporáneo y el antiguo Hospital Xeral, donde, según la organización, se han reportado episodios de carácter paranormal.

VISTA DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL XERAL, DE VIGO / CAMESELLE

El itinerario también seguirá la huella de las meigas y su persecución por parte del Tribunal de la Inquisición, además de detenerse en mensajes ocultos «colocados a plena vista» en el callejero vigués. La propuesta se completa con relatos sobre una misteriosa desaparición, avistamientos de no identificados, un extraño encuentro «en la tercera fase», el mito del kraken, leyendas locales y referencias a los templarios.

Desde la organización presentan la actividad como una experiencia «tan impactante como imposible de olvidar» y destacan que el recorrido incluirá psicofonías. Las entradas tienen un precio de 14 euros y las reservas o consultas pueden realizarse a través del teléfono 634 221 984.