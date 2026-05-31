Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 31 de mayo de 2026 en Vigo:

Recreación histórica na Fortaleza do Castro

No ano 1719, máis de 5.000 soldados ingleses desembarcaron nos areais de Coruxo e Samil co obxectivo de tomar Vigo. Fronte a eles, 800 vigueses resistiron durante días no Castro nun dos episodios máis heroicos e descoñecidos da historia desta cidade. O Concello, en colaboración coa Escola Municipal de Teatro, presentan «Vigo 1719, unha loita esquecida».

Fortaleza do Castro (patio de armas do 1º recinto), nunha función sen cadeiras ás 19.30 horas. Entrada de balde.

Actos

Cierre del Salón Atlántico del Caravaning en el iFevi

El salón cierra sus puertas en esta primera edición con las últimas ofertas de su medio centenar de expositores.

Instituto Feiral de Vigo, de 11.00 a 18.00 horas. Entrada: 6 euros y gratuita para menores de 12 años.

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, domingo, taller de cocina, enriquecimiento ambiental con burros, «escape room», especies exóticas invasoras, fósiles y «El gran eclipse solar»... Un rosario de actividades para las familias, con la tradicional alimentación de tortugas e iguanas a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 19.00 horas.

Baño de gong

Acto de meditación para reconectar con tu esencia, tal y como explican los organizadores, el colectivo EIDH (Escuela Internacional de Desarrollo Humano).

En el local de EIDH (plaza de Santa Rita, 3), de 18.00 a 20.00 horas. Aforo limitado. Entrada: 18 euros.

Teatro / Danza

«Mira tu historia»

Pieza a cargo de la compañía Teatro Playback Galicia. Dentro del programa de la segunda Muestra de Teatro Amador, «Vigo te ama».

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Entrada inversa.

«Gira el mundo, caracol»

Espectáculo teatral de los aragoneses Teatro Arbolé.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 18.00 horas. Entradas: de 9 a 11 euros (anticipada y taquilla).

Blues de medianoite

Espectáculo de danza contemporánea y urbana a cargo de Alba Fernández.

Teatro Ensalle (Chile, 15), 20.00 horas.

Música

Conexións Voz

A música volverá ocupar as rúas de Vigo coa celebración do Concerto Conexións Voz, unha cita que transformará o Paseo de Alfonso XII nun escenario aberto onde o canto será o elemento principal, baixo a coordinación artística e dirección de Isidro Betancourt.

Paseo de Alfonso XII, ás 12.30 horas.

Movendo o barquín

Concerto da Escola de acordeóns de Campelo-Poio e da Orquestra de acordeóns Cataventos.

Auditorio do CVC de Valladares, ás 20.00 horas.

«Una noche con los 3 tenores»

Un viaje emocionante por las arias más célebres de la ópera, la zarzuela y la canción napolitana. Inspirado en los legendarios conciertos de Pavarotti, Domingo y Carreras, este espectáculo rinde tributo a la magia de los tres tenores que conquistaron al mundo.

Auditorio Mar de Vigo, a las 18.30 horas. Entradas: desde 24 euros.

«Vigo, un mar de bandas»

Conciertos de primavera, matutino en la plaza de la Princesa,a cargo de la banda Delicias do CCR de Cabral; vespertino en la propia sede de la CCR de Cabral, a cargo de la UVCD de Candeán.

Plaza de la Princesa, a las 12.00 horas, y CCR de Cabral, a las 18.30 horas.

Exposiciones

Día de las Fuerzas Armadas: muestra de material militar

Gran exposición de medios y material de los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad de Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central se desarrolló ayer en Samil.

Entorno de As Avenidas y Náutico, de 10.00 a 20.00 horas. Hoy, último día.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifestamente feminista, esta mostra multidisciplinar reflexiona sobre o concepto da espera e as mulleres, facendo converxer presente e futuro, memoria e conteporaneidade. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de luns a venres, de 18.00 a 21.00 horas (martes e xoves, tamén de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 e domingos e festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Ata o 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hoy, último día.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.