Recreación histórica na Fortaleza do Castro

No ano 1719, máis de 5.000 soldados ingleses desembarcaron nos areais de Coruxo e Samil co obxectivo de tomar Vigo. Fronte a eles, 800 vigueses resistiron durante días no Castro nun dos episodios máis heroicos e descoñecidos da historia desta cidade. O Concello, en colaboración coa Escola Municipal de Teatro, presentan «Vigo 1719, unha loita esquecida».

Fortaleza do Castro (patio de armas do 1º recinto), nunha función sen cadeiras ás 19.30 horas. Entrada de balde.

Actos

Cierre del Salón Atlántico del Caravaning en el iFevi

El salón cierra sus puertas en esta primera edición con las últimas ofertas de su medio centenar de expositores.

Instituto Feiral de Vigo, de 11.00 a 18.00 horas. Entrada: 6 euros y gratuita para menores de 12 años.

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, domingo, taller de cocina, enriquecimiento ambiental con burros, «escape room», especies exóticas invasoras, fósiles y «El gran eclipse solar»... Un rosario de actividades para las familias, con la tradicional alimentación de tortugas e iguanas a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 19.00 horas.

Baño de gong

Acto de meditación para reconectar con tu esencia, tal y como explican los organizadores, el colectivo EIDH (Escuela Internacional de Desarrollo Humano).

En el local de EIDH (plaza de Santa Rita, 3), de 18.00 a 20.00 horas. Aforo limitado. Entrada: 18 euros.

Danza / Teatro

«Mira tu historia»

Pieza a cargo de la compañía Teatro Playback Galicia. Dentro del programa de la segunda Muestra de Teatro Amador, «Vigo te ama».

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Entrada inversa.

«Gira el mundo, caracol»

Espectáculo teatral de los aragoneses Teatro Arbolé.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 18.00 horas. Entradas: de 9 a 11 euros (anticipada y taquilla).

Blues de medianoite

Espectáculo de danza contemporánea y urbana a cargo de Alba Fernández.

Teatro Ensalle (Chile, 15), 20.00 horas.

Música

Conexións Voz

A música volverá ocupar as rúas de Vigo coa celebración do Concerto Conexións Voz, unha cita que transformará o Paseo de Alfonso XII nun escenario aberto onde o canto será o elemento principal, baixo a coordinación artística e dirección de Isidro Betancourt.

Paseo de Alfonso XII, ás 12.30 horas.

Movendo o barquín

Concerto da Escola de acordeóns de Campelo-Poio e da Orquestra de acordeóns Cataventos.

Auditorio do CVC de Valladares, ás 20.00 horas.

«Una noche con los 3 tenores»

Un viaje emocionante por las arias más célebres de la ópera, la zarzuela y la canción napolitana. Inspirado en los legendarios conciertos de Pavarotti, Domingo y Carreras, este espectáculo rinde tributo a la magia de los tres tenores que conquistaron al mundo.

Auditorio Mar de Vigo, a las 18.30 horas. Entradas: desde 24 euros.

«Vigo, un mar de bandas»

Conciertos de primavera, matutino en la plaza de la Princesa,a cargo de la banda Delicias do CCR de Cabral; vespertino en la propia sede de la CCR de Cabral, a cargo de la UVCD de Candeán.

Plaza de la Princesa, a las 12.00 horas, y CCR de Cabral, a las 18.30 horas.

Exposiciones

Día de las Fuerzas Armadas: muestra de material militar

Gran exposición de medios y material de los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad de Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central se desarrolló ayer en Samil.

Entorno de As Avenidas y Náutico, de 10.00 a 20.00 horas. Hoy, último día.