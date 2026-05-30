Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 30 de mayo de 2026 en Vigo:

Acto central y desfiles del Día de las Fuerzas Armadas

El gran día de los 3 ejércitos, el gran día de las Fuerzas Armadas españolas. Antes de las 12.00 horas se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la tribuna de autoridades. Los reyes presidirán los desfiles en la avenida de Samil. Paracaidistas, Formación Mirlo aérea, la Legión... hasta 3.000 militares de Tierra, Mar y Aire. Puro espectaculo con las Cíes al fondo.

Avenida de Samil, desde las 12.00 horas.

Actos

Feria flamenca en Vialia

La Casa de Andalucía en Vigo celebra su tradicional feria flamenca en el Centro Comecial Vialia-Estación de Vigo.

Vialia-Estación de Vigo, de 17.00 a 22.00 horas.

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, sábado, robótica, el mundo de los artrópodos, el mundo de los reptiles, la huerta sana, Plantnet, las flores, insectos sociales, aves recuperables, la luna... Un rosario de actividades para las familias, con la tradicional alimentación de tortugas e iguanas a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 19.00 horas.

Música

Antía Pinal

La cantante viguesa ganadora del ‘talent’ «La Voz 2025» presenta su primer sencillo, «Te olvidas de mí»

Compass (Taboada Leal, 17), a las 20.15 horas. Entrada: 15 euros (12 euros Compass y menores de 25 años). Aforo reducido y reserva previa.

Maldita Nerea

El grupo murciano ofrecerá un concierto acústico donde el público y la improvisación serán los grandes protagonistas.

Teatro Afundación, 21.00 horas. Entradas: desde 21 euros y en Ataquilla.com.

Sonic, electrónica para adultos

Evento de música electrónica. con Javi Barral, B. Manzano y MR. Toxo en la sala Supersonic.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), desde las 18.00 horas. Precios: 12-15 euros.

Tony Delgado Dúo

Música en directo, con Tony Delgado y Suso Feixón.

Barrocco Music-Bar (Areal, 18), a las 00.30 horas.

Raze

Presentación de su nuevo sencillo.

CSA Nubeira (Praza de España), a partir de las 20.00 horas. Entrada gratuita.

Orisel Gaspar + Pedro Román Company

Los artistas cubana y gallego ofrecen un concierto íntimo de voz y guitarra. Les acompañarán Pablo Vila (guitarra) y Pao Dojni (voz).

Lar de Sopas (García Barbón, 96), a las 20.00 horas. Aforo limitado. Entrada inversa.

Jay & The Smoking Machines

Concierto de esta banda dedicada al rock and roll en todas sus vertientes.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

Animal Scrape + Paraphernalia

Evento musical.

Masterclub (Urzaiz, 1), a las 21.00 horas. Entrada anticipada: 8 euros (12 en taquilla).

Donas Canticum + Lira

Doble concierto de corales. Programa: «Vigo, un mar de corais».

AVV Praza da Miñoca, a las 19.30 horas.

Concierto solidario de gospel

Concierto en favor de la Asociación Párkinson Vigo.

Auditorio del Conservatorio Superior de Música de Vigo (O Castro), a las 19.00 horas.

Danza / Teatro

«Gira el mundo, caracol»

Espectáculo de los aragoneses Teatro Arbolé.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 18.00 horas. Entradas: de 9 a 11 euros (anticipada y taquilla).

Blues de medianoite

Espectáculo de danza contemporánea y urbana, con Alba Fernández.

Teatro Ensalle (Chile, 15), 20.00 h.

«Zog», cuentacuentos con la Academia Bastón

Actividad dentro del programa «Os sábados, conto».

Biblioteca Pública «Juan Compañel» (Joaquín Yáñez, 6), a las 12.00 horas.

Beat & Grace

Festival de danza por categorías.

Teatro Salesianos, durante la mañana y la tarde.

Exposiciones

Día de las Fuerzas Armadas: muestra estática de material militar

Gran exposición de medios y material de los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad de Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Entorno de As Avenidas, de 10.00 a 20.00 horas.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifestamente feminista, esta mostra multidisciplinar reflexiona sobre o concepto da espera e as mulleres, facendo converxer presente e futuro, memoria e conteporaneidade. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de luns a venres, de 18.00 a 21.00 horas (martes e xoves, tamén de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 e domingos e festivos, de 12.00 a 14.00 horas.Ata o 9 de agosto.

«Umbra animalis»

Octavia Russo explora en sus pinturas la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. La muestra propone un recorrido entre lo delicado y lo inquietante a través de criaturas simbólicas.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta mañana, 31de mayo.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Concluye hoy.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.