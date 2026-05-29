Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 29 de mayo de 2026 en Vigo:

Club FARO: «Reinas infieles», con Carmen Gallardo

La periodista y escritora Carmen Gallardo imparte la conferencia «Reinas infieles: 12 mujeres que se rebelaron contra un destino impuesto», a la que seguirá un coloquio con los asistentes. Presenta: Nuria Sáinz, periodista.

MARCO -Galería A3- (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Revista Naval en la ría por el Día de las Fuerzas Armadas

En la exhibición, que presidirá el rey Felipe VI acompañado por la reina Letizia, participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. A continuación, en la playa de Samil, tendrá lugar una exhibición dinámica de personal y material.

Ría de Vigo y Samil, a partir de las 15.30 horas.

Venres da EMAO

Carme Varela, secretaria de la Asociación Legado Activo Beiras Cal (LABC), aborda, a través del testimonio de especialistas y familiares, el momento creativo de los 19 artistas cuyas obras configuraron la primera colección gallega de serigrafía. El acto, con motivo de la exposición «Serigrafía Galega 1971», estará presentado por su comisario, Darío Basso, y Alba Pardo, profesora de serigrafía artística de la EMAO.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Paseo por la arquitectura urbana

Recorrido por el Casco Vello vigués guiado por Rosa Sáenz para descubrir las obras arquitectónicas de Gómez Román. Organiza: Ateneo Atlántico.

Punto de encuentro: edificio Moderno (Porta do Sol), a las 18.30 horas. Actividad gratuita, con preferencia para los socios.

Primera novela

La escritora Marta Ferrere presenta su primera novela, «Farallones», en un acto que incluye un coloquio con los asistentes y firma de ejemplares.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación literaria

El comité vigués de la Sociedad Dante Alighieri presenta la novela «Sul precipizio dell’illusione», de Sofia Peleggi, que explora la experiencia del confinamiento forzoso durante la pandemia.

La Dante Vigo (Santiago, 15), a las 19.00 horas.

Nueva exposición

Octavia Russo presenta su exposición de pintura «Umbra animalis», en la que explora la figura del animal como metáfora de la experiencia humana. El acto incluye un recital poético a cargo de Branca Trigo.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Antón Beiras Cal presenta el libro « Hay que destruir Cartago», en el que reúne más de 60 artículos publicados en el suplemento ‘Estela’ de FARO y otros textos de autoficción. Acompañarán al autor la escritora María Lado y el editor Xabier Romero.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas.

Conferencia sobre vivienda

La Alianza pola Vivenda Vigo organiza una charla en la que representantes de Os Ninguéns, Emaus y la Asociación Veciñal, de Teis abordarán «A problemática da vivenda en Vigo e como facerlle fronte»

Asociación de Vecinos de Teis (Gerardo Campos Ramos, 2), a las 19.30 horas.

Homenaje a Begoña Caamaño

Beatriz Caamaño, hermana de la autora celebrada este año con motivo del Día das Letras Galegas, aborda la figura de la escritora y periodista viguesa con una conferencia.

Centro Cultural de Valladares, a las 20.00 horas. Entrada libre.

Música

Capital Voskov

La banda ofrece un directo en el que conviven el rock alternativo, el post-punk, el shoegaze y las guitarras de largo recorrido.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas: 12 euros.

Gara Durán

La cantante, compositora y pianista es una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama nacional. Ciclo Momentos Alhambra.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas. Entradas: 19 euros.

Speaker Cabinets

Power trío de energía desbordante que combina rock, soul y funk.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Next Station Mineola

La banda viguesa presenta su último trabajo discográfico, «Set sounds», que incluye diez temas en inglés.

Master Club (Urzáiz, 1), a las 22.00 horas. Entradas: 14 euros (12 euros en venta anticipada).

Los del Barro

Versiones de rock, pop y rumba.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 23.00 horas. Entradas: 8 euros.

Francisco Castro

El cantautor ofrece el concierto «Tecer a memoria co fío da música», incluido en la programación cultural de las Letras Galegas.

Asociación Veciñal de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a las 20.30 horas.

Pa Ti Na Má

Flamenco, pop, rock...

Navia Vello Café (Bravo, 6 -San Pelayo de Navia-), a las 21.30 horas.

Teatro

«Asesinato en el Orient Express»

Juanjo Artero encarna a Hércules Poirot en esta nueva adaptación del clásico de Agatha Christie, que reúne a once intérpretes sobre el escenario con una potente puesta en escena.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.00 horas. Entradas: desde 24,20 euros.

«Contos Dakí», con Quico Cadaval

Sesión de cuentacuentos para público adulto.

Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21), a las 19.30 horas.

Exposiciones

Día de las Fuerzas Armadas: muestra estática de material militar

Gran exposición de medios y material de los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad de Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Entorno de As Avenidas, de 10.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de mayo.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 31de mayo.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 19 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.