Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 28 de mayo de 2026 en Vigo:

Encuentro de música por la celebración de las Fuerzas Armadas

La Porta do Sol será escenario esta tarde de un encuentro de música enmarcado dentro de las actividades del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra durante estos dás en la ciudad y que tendrá como guinda el desfile de los 3 ejércitos del sábado en Samil. En el encuentro de hoy participarán siete unidades de música que, previamente, recorrerán calles del centro.

Porta do Sol y centro urbano, a partir de las 19.15 horas.

Actos

Presentación de libro

Lanzamiento del libro «Las verdades incómodas de la Transición Energética», de Manuel Casal Lodeiro, con presencia en el acto del autor y de José Hermida Lago, presidente del Centro de Escudos Miñoráns.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 19.30 horas.

Presentación de libro

El libro «No fío do Alén», de José G. Barral Sánchez, será presentado hoy por su autor y por Antonio Gómez Lomba. Organiza: Ateneo Atlántico.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.30 horas.

Presentación de libro

Fernando Lillo Redonet, autor de «Un imperio de risas», libro sobre bromas y chistes en la antigua Roma, presentará hoy este libro acompañado de José Ricardo Soto Caride, presidente de Falcata.

Casa del Libro (Veláquez Moreno, 27), a las 19.00 horas.

Conferencia

Francisco Miguel disertará hoy sobre «Intelixencia e creación», contando con el apoyo como relator de Carlos L. Bernárdez.

Salón de actos de la Casa Galega da Cultura, a las 19.30 horas.

Encontro Galego de Asociacións de Pacientes con Cardiopatías

Evento que reúne a profesionais sanitarios, asociacións de persoas que padecen diferentes cardiopatías, administracións e cidadanía. Se abordarán temas coma o papel das asociacións e o auto-coidado. Ademais, haberá diferentes obradoiros.

Auditorio do Teatro Afundación, das 16.00 ás 20.00 horas. Asistencia de balde ata completar capacidade.

Dudas legales sobre el testamento

Jornada impartida por la abogada Luisa Rivas y que está dirigida especialmente a personas con cáncer y sus familiares.

Sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo (calle Venezuela, 34, bajo), de 17.00 a 18.30 horas.

Música

Con la venia

Concierto de versiones.

Sala Supersonic (Fermín Penzol), a las 22.30 horas.

Conexións Dixie

Concierto al aire libre de la Fundación Mayeusis.

Praza do Emigrante, a las 12.00 horas.

Zayra Ruiz

Recital de esta soprano mexicana que servirá de presentación de la programación del festival Otoño Lírico 2026.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo, a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

«¡Claro que sí!»

Espectáculo de comedia al azar, para soltar tensiones, como especial fin de temporada. Con Alejandro Martínez «Pini», Carlos Tresandí, J. Pablo Sangiao y Dani Lorenzo. No sabes qué va a pasar, porque ellos tampoco lo saben...

Pub Ícaro (Pintor Colmeiro, 3), a las 21.30 horas. Aportación: 10 euros (consumición mínima incluida).

Exposiciones

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifestamente feminista, esta mostra multidisciplinar reflexiona sobre o concepto da espera e as mulleres, facendo converxer presente e futuro, memoria e conteporaneidade. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de luns a venres, de 18.00 a 21.00 horas (martes e xoves, tamén de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 e domingos e festivos, de 12.00 a 14.00 horas.Ata o 9 de agosto. Hoxe, inauguración ás 18.00 horas.

Día de las Fuerzas Armadas: muestra estática de material militar

Gran exposición de medios y material de los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad de Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Entorno de As Avenidas, de 10.00 a 20.00 horas.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 31de mayo.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Ata o 19 de xuño.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.