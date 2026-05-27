Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 27 de mayo de 2026 en Vigo:

Manuel Bragado aborda en Club FARO la «afouteza» celtista

El editor y activista cultural Manuel Bragado acude como invitado al Club FARO para ofrecer la charla «Afouteza celtista. Unha gramática do fútbol celeste», tras la que se abrirá un coloquio con los asistentes. Presentan: Guada Guerra, periodista; Antón Álvarez, consejero del RC Celta, y Javier Romero, editor de Editorial Elvira.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Programación el Día de las Fuerzas Armadas

Exhibición de personal y material militar. Unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecerán una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros. Forma parte de las actividades paralelas que se desarrollarán durante esta semana con motivo del desfile militar que se celebra el domingo en Samil.

Pistas de atletismo de Balaídos, a las 19.00 horas.

Presentación poemario

El autor vigués Antón Sobrino Romero presenta su primer poemario, «Mamá, me duele el mundo», fruto de su recorrido vital y sus experiencias acumuladas durante sus viajes por la India y Nepal.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas.

Conversación: «Corpos e rostros B»

«A bisexualidade como corpo, identidade e representación» es el tema de este encuentro en torno a la exposición de Monikuti, en el que los asistentes pueden dialogar, hacer preguntas y compartir colectivamente vivencias bisexuales.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 19.00 horas.

Presentación de biografía

Ana Romaní y María Xesús Nogueira presentan el libro «Volveredes brindar por min. Unha biografía de Begoña Caamaño». Además de las autoras, intervendrán Beatriz Caamaño, hermana de la periodista y escritora a quien se dedicó este año el Día das Letras Galegas, y Xesús Domínguez Dono, director de Produción de Editorial Galaxia.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), a las 19.00 horas.

Conferencia

Ciclo «Diálogos decoloniais». Rodrigo Herrera Alfaya imparte la conferencia «Imaxinar o pensamento colonial desde os lindes de Europa: pánicos ao impuro e algunhas lecturas restaurativas».

Salón de actos de la Facultad de Filoloxía e Tradución de la UVigo, a las 18.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

Día de las Fuerzas Armadas: muestra estática de material militar

Gran exposición de medios y material de los diferentes ejércitos y cuerpos de seguridad de Estado con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Entorno de As Avenidas, de 10.00 a 20.00 horas.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Mareas»

Tania Ciffer ofrece una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. Hasta el 12 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 31de mayo.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Ata o 19 de xuño.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.