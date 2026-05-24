Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 24 de mayo de 2026 en Vigo:

Cerca de 850 bailarines festejan el Día da Muiñeira

Un total de 47 grupos y casi 850 bailarines invadirán la calle Venezuela para ensalzar la música y baile tradicionales en un acto organizada por Interfolk que se cuenta entre las citas imprescindibles del folk en la ciudad.

Desfile de participantes, a las 10.45 h, desde Marqués de Alcedo. A las 12.00 h, actuaciones simultáneas en Venezuela.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, actividades «Obradoiro de cociña» (11.00 h), «Enriquecemento ambiental burros» y «Escape room» (17.00 h), «Especies exóticas invasoras» (18.00 h) y «Fósiles» y «O gran eclipse solar» (19.00 h). Además, de 13.00 a 13.15 h, alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 20.00 horas.

Teatro

«Strafalari»

Mag Lari, uno de los ilusionistas más aclamados de España y director del espectáculo «Nada es imposible» de El Mago Pop, propone un espectáculo de magia que combina grandes ilusiones, humor refinado y una excentricidad desbordante. Para público a partir de los 7 años.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 56), a las 17.00 horas. Entradas: desde 15,30 euros.

«GER. Si la vida es un despropósito nosotras también»

Tras viralizar sus minimonólogos en 2020, Ger pone en escena un espectáculo de humor que él mismo enmarca como una corriente del mamarrachismo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 19.00 horas. Entradas: desde 15,80 euros.

«A cova das mil mulleres»

Función a cargo de Teatro Escoitade dentro de la II Mostra de Teatro Amador. Espectáculo para mayores de 15 años.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

«Si esto es un hombre»

Espectáculo sobre la experiencia del escritor Primo Levi en el campo de concentración de Auschwitz.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas: 15 euros (11 euros en venta anticipada).

Música

Coral San Roque y Coral del CVC de Valladares

20.º Festival das Letras Galegas.

CVC de Valladares, a las 19.00 h.

Ateneo Musical de Bembrive

Concierto del programa de primavera-verano del ciclo «Vigo, un mar de bandas». Organiza: Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Praza da Princesa, a las 12.30 horas.

Aniversario Coral Polifónica da SCD Atlántida de Matamá

Conla Coral Lembranzas Galegas de Lavadores, Coral Rosalía de Castro, Coral Centro Social Rivera Atienza y la Coral SCD Atlántida de Matamá.

SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53), a las 18.00 horas.

Exposiciones

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.