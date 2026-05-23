Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 23 de mayo de 2026 en Vigo:

«El gran show de ‘El rey león’», un musical para público familiar en el Mar de Vigo

Creando Sueños Producciones pone en escena un espectáculo para toda la familia inspirado en el clásico de Disney, un viaje musical por la sabana africana que recrea la historia de Simba e interpretado por un elenco de 20 artistas entre actores, bailarines, cantantes, músicos y especialistas.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 20.00 horas. Entradas: desde 25 euros.

Actos

Xuntanza celtista

Fiesta de fin de temporada con conciertos de Baiuca, Dirty Suc, Festicultores y Varacuncas. Además, habrá zona gastro y actividades para niños (fútbol 3×3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio, soccer bowling, head jump challenge o futbolines).

Aledaños del estadio de Balaídos, a partir de las 12.30 horas.

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, actividades «Robótica» (11.00 horas), «Camuflaxe animal» (12.00 horas), «Enriquecemento ambiental suricatas» y «Os polinizadores, uns traballadores incansables» (17.00 horas), «Minerais», «Quen se come a quen na horta» y «O mundo dos artrópodos» (18.00 horas) y «Aves irrecuperables» y «O sol, a nosa estrela favorita» (19.00 horas). Además, de 13.00 a 13.15 horas, alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 20.00 horas.

Taller de mindfulness infantil

Patricia de Castro guía a los niños en una sesión de relajación a través del cuento «Matilde y sus viajes».

Librería de El Corte Inglés -planta 5ª-, a las 12.00 horas. Inscripción gratuita en eventosvigo@elcorteingles.es.

Esgrima y neurociencia

Exhibición de esgrima a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua y conferencia sobre neurociencia impartida por Leonor Parcero, responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), y Carlos Spuch, neurocientífico del IISGS.

CC Vialia Estación (plaza de restauración), a las 17.00 horas.

Conferencia antimilitarista

Espazo Aberto Antimilitar organiza una conferencia dentro de su campaña «Desarma Vigo». Rafael Ajangiz, profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, ofrece la charla «Presenten armas! Volve o servizo militar?».

Café Uf (Pracer, 19), a las 19.30 horas.

Foliada popular en defensa del Olivo

La asociación Amigas das Árbores organiza una foliada popular reivindicativa con la que alertar sobre el posible impacto de túnel proyectado en la zona sobre el Olivo, símbolo de la ciudad incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Incluye música folk a cargo de Ferreñas da Oliveira y Estamos en Ello, así com una sesión de dibujo para público infantil y adulto organizado por A Furia Verde.

Paseo de Alfonso XII, de 16.00 a 22.00 horas.

Música

OBK

El grupo de techno-pop que irrumpió en el panorama musical español de los 90 con himnos generacionales como «Historias de amor» o «El cielo no entiende» regresa a los escenarios para presentar su nuevo álbum, «Vértigo», con nueve temas nuevos que interpretará junto a sus principales éxitos.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 21.00 horas. Entradas: desde 38,50 euros.

OBK. / FdV

9Louro

Música urbana en gallego. Presenta en directo su último disco, «Amorrer». Artista invitado: Taïn.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas: 14 euros.

«Badlands»

Espectáculo de ópera en 360º creado por Brais González. Incluye elementos de teatro inmersivo y realidad aumentada.

Vitruvia (Reconquista, 7), a las 19.30 euros. Entradas: 40 euros. Necesaria reserva previa (645996690).

Arianna Puello

La artista dominicana, nominada a cuatro Grammys y con dos décadas de carrera a sus espaldas, es una de las artistas más influyentes del hip hop en español.

Sala Rouge (Pontevedra, 4), a las 20.00 horas. Entradas: 15 euros.

«Repunantas. As punkis da literatura galega»

Propuesta musical y literaria con la que Inma López Silva y Francisco Castro hacen un recorrido musical por las voces femeninas de nuestra tradición literaria, desde las cantigas medievales hasta Begoña Caamaño.

Museo do Mar (Avda. Atlántida, 160), a las 18.00 horas. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

De Pablos

El dúo de blues y jazz formado por Pablo Carrera y Pablo Prego revisa los grandes clásicos de leyendas como Muddy Waters, Eric Clapton y Benny Goodman.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 8 euros.

Piña Rock

Festival de música metal con las actuaciones de Perpetual, Stasia Momento, Unchosen Ones y Vákner.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1), a las 20.30 horas. Entradas: 15 euros.

Galkan

La banda mezcla ritmos tradicionales como la jota o la muiñeira con folk fusión, rumba y punk.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3), a las 22.00 horas. Entradas: 5 euros.

Mala Companha

Versiones de grandes temas de rock en directo.

La Revoltosa (Cruz Blanca, 5), a las 18.30 horas. Entradas: 5 euros (incluyen consumición).

XXII Encontro Folclórico

Música y baile tradicional gallego con las agrupaciones Lembranzas Galegas, Corisco, Asubío y Helios de Bembrive. Organiza: Agrupación de Centros Culturais de Vigo.

Auditorio del Centro Cívico de Teis (Irmáns Misioneiros dos Enfermos Pobres, 12), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Regueifada’ y folk

Con motivo del programa «Vigo en galego-Letras Galegas 2026».

Centro Cultural de San Miguel de Oia, a las 19.30 horas.

Unión Musical de Valladares

Concierto-homenaje a Begoña Caamaño por el Día das Letras Galegas.

Centro Cultural de Valladares, a las 20.00 horas. Entrada libre

«Vigo, un mar de corais»

Concierto del 20.º Festival das Letras Galegas. Actúan: Coral Polifónica Voces do Torreiro de Coia, Coro de Voces Graves de Vigo y Coro Rociero.

AV Rosalía de Castro da Salgueira (Camiño Lourido, 103), a las 19.00 horas.

Baile para mayores en Cabral

Actividad organizada por el Concello de Vigo.

CCR de Cabral (Becerreira, 145), de 19.00 a 22.00 horas. Entrada gratuita.

Teatro

«Preguntamelón», con Millán Salcedo

Un viaje único a través del humor y las vivencias de una de las figuras más icónicas de la comedia española.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 20.00 horas. Entradas: 22 euros.

Millán Salcedo. / FdV.

«A caixa dos ventos»

Cuentacuentos del ciclo infantil «Os sábados, conto», a cargo de A Nube de Artear. Para niños a partir de los 4 años.

Biblioteca Pública Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6), a las 12.00 horas.

«Si esto es un hombre»

Espectáculo teatral inspirado en el relato en primera persona del escritor Primo Levi sobre su estancia como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Para mayores de 14 años.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas: 15 euros (11 euros en venta anticipada).

«El olvido»

El grupo Teatreando sin Parar pone en escena este montaje en el que un hombre y su madre se enfrentan a la pérdida de memoria de la mujer. II Mostra de Teatro Amador

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Taquilla inversa.

Festival Cultural Asociación Gunga

Espectáculo de baile lírico, moderno, urbano, afrohouse, breakdance, jazz y capoeira.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 12.00 horas.

Exposiciones

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Begoña Caamaño no Calvario vigués»

Exposición en torno a la periodista y escritora homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas que permite recorrer la memoria personal de la autora a través de fotografías, documentos, ilustraciones y textos.

Zona peatonal de O Calvario (Urzaiz, 213-217). Hasta el 15 de junio.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.