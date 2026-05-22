Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 22 de mayo de 2026 en Vigo:

Olaia Sendón presenta en Club FARO su álbum ilustrado sobre el fotógrafo José Suárez

La escritora y docente Olaia Sendón ofrece en Club FARO la charla-coloquio «Tras da mirada de José Suárez. Un encontro entre fotografía e creación gráfica dun álbum ilustrado». Presenta: Manuel Sendón, fotógrafo y estudioso de la fotografía histórica gallega.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 h. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

«As orixes do pop»

Propuesta cultural que pretende ofrecer una visión amplia de los orígenes de este género musical. Combina conferencia, a cargo de Antón Beiras Cal y Lois R. Andrade, música en directo con Ana Erice Etchevarri e Isabel Fernández-Carrera González y audición de clásicos del blues.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación literaria

El escritor y librero Karlos Ramos presenta su primer poemario, «El buscador de metales». El también poeta Samuel Merino introducirá el acto, que incluye coloquio y firma de ejemplares.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Venres da EMAO

El luthier José Catoira y el guitarrero Pablo Sánchez ofrecen la charla «Laboratorio de cordas», en la que desgranarán los secretos de su oficio. Presenta: Begoña Riobó, técnica del departamento de Música Tradicional de la EMAO.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Nuevo poemario

El joven escritor de origen colombiano Santiago Giraldo Enríquez presenta su primer libro de poesía, «Incursiones». Presenta el acto el poeta Ricardo Villar Martínez. Tras el encuentro se servirá un pequeño aperitivo para los asistentes.

Ateneo Vigo XXI (Ramón Nieto, 36), a las 19.00 horas.

Presentación de libro

Antolín Alcántara Álvarez presenta su libro «En memoria da nosa infancia».

Asociación Veciñal de Teis (Gerardo Campos Ramos, 2), a las 19.30 horas.

Charla

José Cidrás Pidre, catedrático de Ingeniería Eléctrica, imparte la charla «O cambio horario: aspectos enerxéticos e sociais». Organiza: Aulas de Formación Aberta.

Facultade de Comercio (Torrecedeira, 105), a las 17.00 horas.

Apertura exposición

Inauguración de la exposición «Mareas», de Tania Ciffer, una colección de pinturas abstractas que invita a la instrospección a través del mar, evocado con atmósferas turquesas y abisales y relieves rugosos, casi geológicos.

Quadro (Fermín Penzol, 10), a las 20.30 horas.

Música

Andrés Suárez

El cantautor ferrolano presenta en directo su noveno disco de estudio, «Lúa», nacido tras una ruptura sentimental y concebido como una travesía emocional desde la oscuridad hasta la luz.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 21.00 horas. Entradas: desde 27,50 euros.

Visions of Juno

La banda de rock viguesa presenta su nuevo disco «You don’t know it». Su propuesta se mueve entre el rock americano y el pop británico.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

La Chata Soul

Grupo vigués que ofrece un sonido enraizado en la música negra (blues, soul, funk y rythm & blues)

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

«Poéticas diversas»

Recital poético-musical que combina teatro y danza. Con la participación de Sole García, Lania Santana, Liliana Nogueira Pa Che, Andrea Suárez, Damián Puime, Beatríz Sánchez, Montse Copa, María Alonso, Isabel Balado, Margarita Zukova, María Lado, Rafael Yebra, Zukhra Zeingaliyeva, Sergio Otero y Lola Villar.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), ás 19.30 horas. Entrada inversa.

Conexións Dixie

El grupo formado por Diego Orge (batería), David González (trombón), Xeila Martínez (clarinete) y otros, tocará un repertorio con canciones como 'Hit the road, Jack' o 'Hello Dolly'. Programa cultural Conexións, organizado por Fundación Mayeusis y el Concello de Vigo.

Paseo de Alfonso, a las 19.30 horas.

Delicias do CCR de Cabral

Ciclo de conciertos «Vigo, un mar de bandas».

Praza de Santa Rita, a las 20.30 horas.

Teatro

«Tres sombreros de copa»

El grupo Ensaio Clínico... Teatral, formado por pacientes con cáncer, familiares, migrantes y voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, pone en escena el clásico de Miguel de Mihura. Organiza: Sociedad de San Vicente de Paúl.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Necesaria invitación.

«OENI: obxecto escénico non identificado»

Espectáculo callejero participativo y divertido para todos los públicos concebido como una conversación entre la danza, la música, el teatro, la palabra, el sonido y el movimiento. Actuación del programa Conexións, organizado por Fundación Mayeusis y el Concello de Vigo.

Praza da Pedra, a las 12.00 horas.

Exposiciones

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Iguais baixo o sol»

La ONG Beyond Suncare y Afundación ofrecen esta muestra que pone el foco en la vida de las personas con albinismo en el África subsahariana.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de mayo.

Aniversario del nacimiento del poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Ata o 19 de xuño.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.