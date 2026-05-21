Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 21 de mayo de 2026 en Vigo:

Inauguración da mostra «Iguais baixo o sol» en Afundación

A ONG Beyond Suncare e Afundación ofrecen esta mostra que pon o foco na vida das persoas con albinismo na África subsahariana. Tras o seu paso por Santiago de Compostela e A Coruña, a exposición pecha o seu percorrido por Galicia na cidade olívica.

Sede Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De luns a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Ata o 20 de xuño. Hoxe, inauguración ás 19.00 horas.

Actos

Presentación de libro

Lanzamiento al público de la novela «Crónicas del solar», de Pedro Crenes Castro, peremio nacional de literatura Ricardo Miró de Panamá. Acompañarán al autor durante la presentación la también escritora Marta Currás y la editora Beatriz Celaya.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.30 horas.

Presentación de libro

O escritor e ilustrador Xosé Tomás presenta a súa obra «Chámome Begoña», editada con motivo das Letras Galegas 2026, e dirixida fundamentalmente ao alumnado máis novo para dar a conocer a figura da escritora. O acto contará coa presentación de Ana María Pérez.

No espazo Ateneo Atlántico (Hernán Cortés, 28), ás 19.30 horas.

«Que a forza nos acompañe»

Acción poética, organizada pola Agrupación Amiga do MARCO, coas voces e a arte de Silvia Penas, Banca Trigo, Ana Corzo (co músico David Dopazo), Claudia G. Salgado e Nila Pousa.

Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Príncipe, 54), ás 19.00 horas.

Juego en vivo: El enigma de otro mundo

Juego en vivo inspirado en la película «The Thing», donde los participantes se convertirán en miembros de una estación antártica. Uno de los jugadores estará controlado por un ente alienígena. Con reserva de plazas en info@realidadalternativa.com o en la web realidadalternativa.com Hasta 12 participangtes, a partir de 16 años.

Café Uf (Pracer, 19), a partir de las 19.30 horas. Precio: 10 euros por persona.

Presentación de libro

«Teotzin» é un libro de poesía que explora a disolución do eu e a experiencia de pertenza a unha realidade máis ampla. A través dunha escrita que se move entre o corporal, o simbólico e o intuitivo, propón un percorrido non lineal por un proceso de transformación cheo de ambigüidade, repetición e tránsito entre estados. Elvira Jardón é escritora e fotógrafa galega. O seu traballo sitúase na intersección entre poesía, exploración simbólica e investigación sobre a percepción ligada ao corpo e á intuición.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), ás 19.30 horas. Entrada de balde.

Música

«Jam en Blue»

Actuación con la «Red Duck Blues» como banda base, donde el blues, el soul & funk se dan cita en manos de musicos de la ciudad.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Teatro

«Dramaturxia inversa»

Unha nova proposta escénica baixo o título «Dramaturxia inversa», un proxecto dos actores Santi Prego e Jorge de Arcos que busca explorar novas formas de creación teatral e de relación co público.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), ás 20.00 horas. Entrada de balde ata completar aforo.

«Vigro avierto»

Sesión de monólogos e accidentes.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), ás 21.00 horas. Entradas: de 6 a 8 euros (anticipada o en taquilla).

Exposiciones

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 31de mayo.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompaña el testimonio de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.