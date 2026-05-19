Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 19 de mayo de 2026 en Vigo:

Proyección de «Sempre Xonxa», en CinemAteneo

Ateneo Atlántico recupera para su ciclo de cine la película del cineasta gallego Chano Piñeiro. La cinta, estrenada en 1989, logró una amplia repercusión internacional y durante años fue el filme gallego más visto. La actriz Uxía Blanco, protagonista de la película, asistirá a la proyección.

Multicines Norte (Vía Norte, 22), a las 19.30 horas. Entradas: 6 euros.

Actos

Acto literario de la RAG

El académico Diego Rodríguez presenta el libro «As Rimas populares de Galicia de Manuel Murguía. Edición e estudo dos materiais conservados», de la colección Anexos BRAG de la Real Academia Galega. Intervienen: Henrique Monteagudo, presidente de la RAG, y Carlos L. Bernárdez, coautor de «Romanceiro en lingua galega».

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), a las 19.00 horas.

Festival «Pint of Science»

Festival gratuito de ciencia en bares. Consta de 14 charlas científicas. Programación completa en la web pintofscience.es/events/vigo.

En El Castro (Paseo del Alfonso XII, 2) y De Catro a Catro (Gerona, 16), a las 17.30 (Pint Kids –para niños de 8 a 12 años–, en este segundo local) y 19.30 horas.

Presentación de libro

Chis Oliveira, Amada Traba y Priscila Retamozo presentan el libro «Las trampas de la pornografía». Acto organizado por el Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6), a las 19.00 horas.

Conferencia

Victoria Ambrós Domínguez, del programa Destres, ofrece la charla «Hackeando el estrés: neurociencia y yoga». Presenta el acto: Madhana Agulla, del centro de yoga Sananda Vigo.

Casa del Libro (Velázquez Moreno, 27), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Música

Pelica de Can

El grupo folk inaugura el ciclo de música en espacios públicos Conexións 2026 organizado por la Fundación Mayeusis en colaboración con el Concello.

Príncipe (junto al MARCO), a las 11.30 horas.

Trío Gorka, Xurxo e Stewart

Concierto de jazz en el que el grupo reinterpreta estándares y composiciones de autor combinando jazz, fusión y elementos de la tradición atlántica. Tras la actuación tendrá lugar una jam session.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas. Entradas: 6 euros.

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida»

La muestra, con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), reúne retratos en blanco y negro del fotógrafo Xosé Durán a los que acompañan testimonios de una decena de pacientes y cuidadores.

Hospital Ribera Povisa –vestíbulo principal– (Salamanca, 5). Hasta el 1 de junio.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

Aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza

Para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta, la Asociación Évame Oroza acoge una exposición de obras de Jesús Otero Iglesias, en las que los versos de Oroza se mezclan con las creaciones plásticas del artista.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Ata o 19 de xuño.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Universos»

Muestra de la artista viguesa Checha Montenegro, que ofrece en sus obras una visión colorista do su propio universo.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de mayo.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.