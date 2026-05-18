Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 18 de mayo de 2026 en Vigo:

Diez años de rescates de Open Arms: Óscar Camps en Club FARO

«Open Arms. 10 años de rescates y compromiso humanitario» es el título de la charla de su fundador y director, a la que seguirá un coloquio. La presentación, a cargo del alcalde Abel Caballero y de Lola Galovart, valedora do Cidadán.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 h. Acceso preferente a suscriptores y libre hasta llenar el aforo (150 personas).

ACTOS

Proyección Cine Clube Lumière

Siguiendo con el ciclo «Maridaxes familiares», proyección del filme «My father’s Shadow» (‘A sombra do meu pai’), una coproducción nigeriana, británica e irlandesa, dirigida en 2025 por Akinola Davies Jr. El largometraje, basado en la biografía del propio director, transcurre en un solo día en Lagos, la capital de Nigeria, durante la crisis electoral de 1993.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei), a las 20.30 horas.

Encontro «Laicismo e democracia»

Conferencia do docente José Antonio Naz, presidente de Europa Laica, nun evento onde debatirase abertamente entre persoas preocupadas polo actual aumento de ideoloxias reaccionarias aliadas con correntes fundamentalistas confesionais, coa conseguinte ameaza para a democracia.

IES Politécnico (Torrecedeira, 88), ás 19.30 horas. Entrada libre

Festival «Pint of Science»

O festival gratuíto de ciencia en bares celebra a súa undécima edición dende hoxe ata o 21 de maio en dous bares de Vigo: El Castro e De Catro a Catro. Acollerá un total de 14 charlas científicas. Programación completa na web pintofscience.es/events/vigo

En los bares El Castro y De Catro a Catro, a partir das 17.30 horas (Pint Kids, neste segundo local) e 19.30 (en ambos).

MÚSICA

Sociedad Filarmónica de Vigo

Concierto del conjunto Brahms-Ligeti , dentro de su programación de música de cámara. Se trata de unl trío de violín, piano y trompa formado por los músicos Florian Vlasih, Alise Laro y Nicolas Gomez Noval. Las entradas se pueden adquirir en el auditorio media hora antes del concierto.

Auditorio de Afundación, a las 20.00 horas.

Triple concerto de corais

Actuación das agrupaciónsRiomao do Calvario, María Auxiliadora e Polifónica de Teis.

Igrexa das Neves, en Teis, ás 20.30 horas. Entrada libre.

EXPOSICIONES

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Universos», de Chema Montenegro

Muestra de esta artista viguesa.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 31de maio.

Aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza

Para celebrar o aniversario do nacemento deste poeta, a Asociación Évame Oroza acolle unha exposición moi especial creada polo artista Jesús Otero Iglesias, na que os versos de Oroza se mesturan coa plástica de Otero.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 19 de xuño.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.