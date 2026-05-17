Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 17 de mayo de 2026 en Vigo:

17 de maio, Día das Letras Galegas, un mar de actividades

Coros infantís e xuvenís no teatro Afundación, concertos de corais ou folclóricos en Bembrive, Cabral, Coia, Matamá; bandas en Sárdoma, Lavadores ou A Miñoca... Todo, polo Día das Letras.

Teatro Afundación, 17.00 h.; SCDR Helios, 19.30; Igrexa Cristo da Victoria, 20.00; Sárdoma, 11.30; Lavadores, 12.30; A Miñoca, 13.00; Cabral, 18.30; Valladares, 20.00.

Actos

Programación especial Día das Letras

Co gallo do 17 de maio, Día das Letras adicado a escritora viguesa Begoña Caamaño, e aproveitando tamén o Día Internacional dos Museos, actividades arredor da vida e obra de Begoña Caamaño, mesas de dinámica participativa coa lingoa coma protagonista, entrega de premios dos concursos de fotografía e relatos, visita guiada...

Museo Etnográfico Liste (Pastora, 22), de 10.00 a 14.00 horas.

1.ª Edición de La Urbana Fest

Primera edicióm de este festival con competición de artes escénicas, urbanas y digitales.

Auditorio Mar de Vigo, de 09.30 a pasadas las 19.00 horas. Entradas: teuticket.

Tarde de misterio

Juego en vivo en el Café Uf.

Café Uf (Pracer, 19), a partir de las 18.30 horas.

O Mercado da Arte do Calvario

Máis de 80 postos de artistas no Mercado do Calvario, con textil, proxeccións, actividades para nenos e nenas, artesanía, músivca en directo, pintura, xoias, ilustracións, fotografía, cerámica, sesión vermú...

Mercado do Calvario,dende as 11.00 as 20.00 horas. Entrada de balde.

Segunda Festa dos Callos

Celebración gastronómica con concerto dun grupo de gaitas, ás 12.30 horas .

Aparcadoiro ao carón da CSCDR Val do Fragoso, con apertura ás 12.30 e peche ás 18.00 horas.

Música

This House

Concierto de este grupo neerlandés de noise rock y post punk.

La Fábrica de Chocolate Club (calle Rogelio Abalde, 22), con apertura de puertas a las 21.00 horas. Entradas: Woutick y taquilla (15.00 euros).

Teatro

«Señores»

Espectáculo cómico de Ste Xeito Produccións.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas en la web de Ártika (12 euros) y en taquilla (16 euros).

«Vila»

Proyecto teatral de Marcos PTT, reflexión sobre cómo las sociedades humanas se relacionan, construyen y destruyen tanto el territorio como sus habitantes.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas. Entradas en web y taquilla.

Exposiciones

«Museum (?)»

Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.

«Universos», de Chema Montenegro

Muestra de esta artista viguesa.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 31de maio.

Aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza

Para celebrar o aniversario do nacemento deste poeta, a Asociación Évame Oroza acolle unha exposición moi especial creada polo artista Jesús Otero Iglesias, na que os versos de Oroza se mesturan coa plástica de Otero.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 19 de xuño.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.