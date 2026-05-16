Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 16 de mayo en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 16 de mayo de 2026 en Vigo:
Ona Mafalda
Concierto dentro del circuito Girando por Salas. Ona Mafalda es una artista en constante reinvención. Su música nace de la necesidad de resetear, de empezar de cero y transformarse sin miedo. Con raíces entre España y el Reino Unido, su propuesta combina la energía eléctrica del rock alternativo con la sensibilidad del pop contemporáneo, creando un sonido bilingüe y sin fronteras. Inspirada por referentes como Florence and the machine, The Strokes, Blondie o Patti Smith, Ona abraza la crudeza de la guitarra y la convierte en motor de un nuevo capítulo creativo. Su trabajo destila autenticidad, fuerza y vulnerabilidad a partes iguales, reflejando la voz de una generación que no teme volver a empezar.
- La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 12 euros.
Actos
Día das Letras Galegas 2026, tributo a Begoña Caamaño
Concello e distintas asociacións e colectivos culturais vólcanse en actos e concertos neste finde co gallo das Letras.
- No Auditorio Mar de Vigo, concerto das Letras 2026, ás 20.30 horas; na Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), dende as 10.30, e actos pola tarde; na AVCD Monte da Mina, actuacións de Trécolas de Sárdoma e Tarxa, ás 19.00; nas AVCD de Cabral e AVV Val do Fragoso, triples concertos de corais, ás 18.00; e tamén no CRAC de Coruxo e na AVCD Lavadores, ás 19.00, concertos folclóricos; e, no auditorio do CVC de Valladares, ás 20.00, actuación de Meizoi.
Actividades musicales en Vialia-Estación de Vigo
Espectáculos y talleres en el céntrico macrocentro comercial.
- En la tienda FNAC Vigo, a las 12.30 horas, taller Fnacritmos; y, en Vigo Exporta, nuevas audiciones del ‘talent’ «Megaestellas), por la tarde.
Vintax Market
Mercado de ropa de segunda mano y de autor, con complementos sostenibles hechos a mano.
- CC Plaza Elíptica, de 12.00 a 20.30 horas.
Segunda Festa dos Callos
Celebración gastronómica con concerto de Leira Rock, ás 22.30 horas .
- Aparcadoiro ao carón da CSCDR Val do Fragoso, con apertura ás 12.30 horas.
Música
Mori
Concierto del circuito SON Estrella Galicia.
- Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30), a las 21.00 horas. Venta de ntradas: DICE.
Tributo a Kenny Burrell
Concierto de un cuarteto de jazz.
- En La Galeriajazz (Ronda Don Bosco 21, bajo), a las 21.00 horas. Entradas: 7 euros.
Orquesta Clásica de Vigo
Concerto coa «Misa de Réquiem en Re menor» de W.A. Mozart, a cargo da Orquesta Clásica de Vigo + Ensemble Vocal Pro Música de Porto.
- Teatro Afundación, ás 20.30 horas. Entradas: 6 euros.
Concierto de bandas
Actuación de Unión Musical de Mougás y Unión Musical de Coruxo, a las 17.00 horas, dentro del ciclo «Vigo, un mar de bandas».
- Torreiro de Fragoselo, a las 17.00 horas.
Tributo a The Beatles
Homenaje musical de Four Aftetr 909 al mítico cuarteto de Liverpool.
- Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 20.00 horas. Entradas: de 12.00 (anticipada) a 15 euros (taquilla).
Os Átomos
Bachata, pop, rock en directo.
- Café Navia Vello, 22.00 horas.
Ardora Club Series
Cultura de club, música electrónica cercana y energía de DJ.
- Island Club (Praza da Estrela, 8), desde las 18.30 horas.
Teatro
«Vila»
Proyecto teatral de Marcos PTT, reflexión sobre cómo las sociedades humanas se relacionan, construyen y destruyen tanto el territorio como sus habitantes.
- Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas. Entradas en web y taquilla.
«Señores»
Espectáculo cómico de Ste Xeito Produccións.
- Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas en la web de Ártika y en taquilla.
«La tienda de los horrores»
El musical más terrorífico y divertido, a cargo de Arco Iris (Mostra de Teatro Amador).
- Auditorio do Concello (Praza do Rei), a las 20.00 horas. Taquilla inversa.
«Zootrópolis, el musical»
Una delicia de musical para niños y mayores.
- Cine Teatro Salesianos, a las 17.00 horas. Entradas: vigoplan.com.
Exposiciones
«Museum (?)»
Muestra con varias colecciones de cuadros desarrolladas por el artista Hugo R.G. durante los últimos años en Vigo, configurando un recorrido expositivo que invita al visitante a experimentar el espacio como si se tratara de un museo contemporáneo, donde cada serie posee identidad y significado propios.
- Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33, Navia). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de junio.
«Universos», de Chema Montenegro
Muestra de esta artista viguesa.
- En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 31de maio.
Aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza
Para celebrar o aniversario do nacemento deste poeta, a Asociación Évame Oroza acolle unha exposición moi especial creada polo artista Jesús Otero Iglesias, na que os versos de Oroza se mesturan coa plástica de Otero.
- En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 19 de xuño.
«Rosalía ilustrada»
La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.
- Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.
25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón
Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.
- Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.
«Hai un lugar»
Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.
«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»
En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.
- Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.
«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»
La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.
- Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.
«Raíz cuadrada de erre»
Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio
«Elisa Abalo: medio século de pintura»
La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.
«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»
La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.
- Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.
«Abellas. O zunido que sostén a vida»
La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.
«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»
Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.
- Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.
«Un país ilustrado»
Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.
