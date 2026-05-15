Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 15 de mayo de 2026 en Vigo:

Begoña Caamaño, protagonista del Club FARO por el Día das Letras Galegas

El Club FARO conmemora hoy el Día das Letras Galegas con la mesa redonda «Begoña Caamaño: escritora e activista feminista», en la que intervienen la hermana de la homenajeada, Beatriz Caamaño, la traductora y escritora María Reimóndez y Ramón Nicolás, profesor y biógrafo de la autora.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Día de los Museos

Inicio de los actos de la efeméride que se celebra el día 18 con el proyecto «Entear Memorias», conducido por Patricia Gestoso Abraín.

MARCO (calle Príncipe, fachada principal), de 17.30 a 19.00 horas.

Conferencia

Manuel Forcadela, catedrático de Lingua Galega e Literatura, ofrece la conferencia «Begoña Caamaño: mito e xénero».

Asociación Veciñal de Teis (Gerardo Campos Ramos, 2), a las 19.30 horas.

Presentación de libro

Lois Pérez presenta «Hoxe toca Leiva?», acompañado pola escritora Ledicia Costas, o editor e mestre Manuel Bragado e o director de Xerais, Fran Alonso.

A Klandestina Libraría (José Gómez Pousada Curros, 10, local 7), ás 19.00 horas.

Presentación de libro

Gabriela González presenta su primera novela, «Casi adultos», en conversación con Ana Cermeño.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.

Vintax Market

Mercado de ropa de segunda mano y de autor, con complementos sostenibles hechos a mano.

CC Plaza Elíptica, de 12.00 a 20.30 horas.

Venres da EMAO

Óscar Calero profundizará sobre «A arte de emprender. Como crear un plan de negocio en artesanía».

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas.

II Festa dos Callos

Celebración gastronómica con concerto de The Followings, ás 22.30 horas .

Aparcadoiro ao carón da Asociación Val do Fragoso, con apertura ás 19.00 horas.

Recital de poesía

Recital en compañía del dúo Os da Tinta Femia, con motivo del Día das Letras Galegas.

Centro Sociocomunitario do Calvario (Numancia, 3) a las 18.00 horas.

Charla

La psicóloga María Esclapez ofrece la conferencia «Tu bienestar, tu prioridad: herramientas de gestión emocional para el día a día».

CC Gran Vía (planta 0), a las 18.00 horas. Acceso gratuito hasta completar el aforo.

Foliada das Letras

O equipo de Dinamización Lingüística do colexio Maristas organiza unha gran foliada aberta a todos, coa música tradicional como protagonista da xornada. Os cartos recadados destinaranse a sufragar os gastos derivados da actividade e financiar un proxecto solidario do centro.

Colexio Maristas «El Pilar» (Venezuela, 20), de 16.30 a 19.30 horas.

Música

Budiño

El artista llega a Vigo con su gira «Branca vela».

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 17,60 euros.

The Tremenders

Concierto de esta banda soul.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

Foliada das Letras Galegas

Homenaxe a Begoña Caamaño.

Centro Veciñal e Cultural de Valladares, ás 20.30 horas. Entrada libre.

Coro Sénior del campus

Concierto.

Colexiata-Basílica de Santa María, ás 19.00 horas.

Tronco

La banda barcelonesa ofrece una propuesta difícil de clasificar, que juega con la sensibilidad, el humor y lo inesperado mediante una mezcla de géneros y referencias.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros.

Feral Booty & David LH

Concierto del ciclo Blues & Rías.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas. Entradas: 18 euros (15 euros en venta anticipada).

Concerto en Familia CMUS

Recital con motivo de la Semana das Letras Galegas.

Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Felipe Prósperi, s/n), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Foliada das Letras Galegas

Celebración en homenaje a Begoña Caamaño.

CVC de Valladares, a las 20.30 horas. Entrada libre.

Feral Booty & David

Concierto dentro del programa Blues and Rías con este grupo coruñés.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.30 horas. Entrada anticipada: 15 euros.

Jam Session

Concierto entre amigos invitados.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8, Canido), a las 20.00 horas.

Teatro

«Vila»

Conferencia dramática que combina teatro de objetos, antropología y live-cinema. Un documental a vista de pájaro sobre la historia de las ciudades. A cargo de Marcos PTT.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Quico Cadaval conta... Complexo de Edipo»

Espectáculo de narración oral que reelabora el mito griego desde una perspectiva actual.

Sala Ártika (Beiramar, 113),a las 20.00 horas. Entradas: 16 euros (12 euros en venta online anticipada).

«A hora dos contos»

Sesión de cuentacuentos para público infantil a cargo de Cris de Caldas.

Biblioteca Neira Vilas (Martínez Garrido, 21), a las 18.00 horas.

Exposiciones

Arte emergente

Exposición «Fóra da aula», que reúne durante dos días una selección de trabajos del alumnado del Bachillerato de Artes del Politécnico de Vigo.

Centro Comercial Camelias (Praza de América, 1), en horario comercial.

Inauguración dunha mostra sobre Begoña Caamaño no Calvario

Estreno da exposición con motivo do próximo Día das Letras e a homenaxeada deste ano, Begoña Caamaño.

Zona peonil do Calvario (Urzáiz, 213-217), ás 12.00 horas.

«Universos», de Chema Montenegro

Muestra de esta artista viguesa.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 31de maio.

Aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza

Para celebrar o aniversario do nacemento deste poeta, a Asociación Évame Oroza acolle unha exposición moi especial creada polo artista Jesús Otero Iglesias, na que os versos de Oroza se mesturan coa plástica de Otero.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Ata o 19 de xuño.

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.