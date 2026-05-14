Que hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 14 de mayo en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 14 de mayo de 2026 en Vigo:
A Sinfónica de Galicia fará dialogar pezas das óperas de Wagner
A Orquestra Sinfónica de Galicia volve ao Teatro Afundación este xoves, 14 de maio, para ofrecer un concerto no que fará dialogar fragmentos de óperas de Richard Wagner con obras senllos compositores contemporáneos. Un deles é o mosense Jacobo Gaspar (1975); o outro é o alemán Wolfgang Rihm (1952-2024).
- Teatro Afundación de Vigo (Policarpo Sanz, 24-26), ás 20.00 horas. Entradas: dende 13.30 euros.
Actos
Presentación de libro
Lanzamiento al público de la obra «Antes del lunes», de Silvia Salgado, a cargo de la propia autora, en conversación con Ricardo Fandiño (profesor de la Uvigo), Juan Abellaneda (autora del prólogo) y Laura Rodríguez (editora).
- Librería Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 19.30 horas. Entrada libre.
Presentación de libro
Lanzamiento al público de «Madrugadas feroces», de Luz Darriba, en acto a cargo de la autora y de varios de sus colegas rapsodas. Lectura de poemas.
- Espazo Ateneo Atlántico (Hernán Cortés, 28), a las 19.30 horas. Entrada libre.
Conferencia sobre Begoña Caamaño
Charla a cargo de María Xesús Nogueira adicada á figura da homenaxeada este ano no próximo Día das Letras Galegas.
- Asociación Cultural Évame Oroza (Subida á Costa, 5), ás 20.00 horas. Entrada libre.
Conferencia sobre patrimonio cultural e urbanismo en Vigo
O Instituto de Estudios Vigueses ofrece a conferencia «O patrimonio cultural e o planeamento urbanístico de Vigo»,presentada polo membro deste colectivo Jacinto Lareo, e que correrá a cargo do avogado especialista en dereito urbanístico e coordinador da sección de Formación do Colexio de Avogados de Vigo Diego Gómez Fernández.
- Biblioteca da Escola de Artes e Oficios (Gracía Barbón, 5), ás 19.30 horas. Entrada libre.
«De arte, moda e natureza»
Nova sesión de perMUTAcións con Marta Riera. Se falará das relacións entre arte, moda e natureza. Flores, animais, paisaxes, formas orgánicas... A natureza leva séculos aparecendo na creación visual, non só como adorno, senón tamén como símbolo, inspiración, estrutura, fantasía ou artificio.
- En MUTA (Joaquín Loriga, 9)., ás 19.30 horas. Entrada: 20 + 1 euros de gastos de xestión. Viño e petisco ao remate.
Música
Coro da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia + Coral Sénior Campus de Vigo
Doble concierto de corales en la sede de la escuela de ingenieros .
- Escola de Enxenería Industrial (Torrecedeira, 86), ás 20.00 horas.
Triple concierto de corales: Cidade de Vigo, Santa Clara y Allegro
Concierto de las corales polifónicas Cidade de Vigo (ONCE), Santa Clara y Allegro.
- Salón de actos de la sede de la ONCE (Gran Vía), a las 20.30 horas.
Con la venia
Concierto de este grupo de bossa-swing, latino y pop.
- Sala Supersonic (Fermín Penzol), a las 20.30 horas. Entada libre.
Charla-concierto de Nadia Vázquez
Acto con motivo de la Semana das Letras Galegas 2026, una charla-concerto con gaita galega e musette barroca As Tarambainas (grupo de pandereiteiras).
- Auditorio «David Russell» del CMUS de Vigo (Felipe Prósperi, 3), ás 19.30 horas.
Teatro
«Pomada Show nº17»
El espectáculo más irreverente, con comedia, magia y concursos. Artistas invitados: Zé, Martiño López y Pancho Zambrano. Presenta: Dudi Villanueva.
- Café de Catro a Catro (Girona, 16), a las 21.30 horas. Entradas: 8 euros (taquilla) y 6 (anticipada).
Exposiciones
«Universos», de Chema Montenegro
Muestra de la artista viguesa Chema Montenegro.
- En Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura ao público. Hoy, inauguración ás 20.00 horas. Ata o 31de maio.
«Elisa Abalo: medio século de pintura»
Muestra que incluye una selección de obras de la artista Elisa Abalo que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando el papel de la artista como cronista esencial de la realidad humana.
- Sede Afundación (calle Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.
«Rosalía ilustrada»
La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.
- Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.
25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón
Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.
- Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.
«Hai un lugar»
Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.
«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»
En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.
- Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.
«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»
La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.
- Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.
«Raíz cuadrada de erre»
Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio
«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»
La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.
- Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.
«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»
La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.
- Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.
«Abellas. O zunido que sostén a vida»
La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.
«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»
Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.
- Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.
«Un país ilustrado»
Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.
