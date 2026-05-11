Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 11 de mayo de 2026 en Vigo:

Claves para el bienestar emocional con Lorena Cuendias en Club FARO

Lorena Cuendias, bióloga y terapeuta psicocorporal especializada en biología del trauma, ofrece en Club FARO la charla «Tu cuerpo sabe tu historia. Aprende su lenguaje y a regular tu sistema nervioso», a la que seguirá un coloquio con los asistentes. Presenta: Marivíc García, ‘coach’ emocional.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Cine Clube Lumière

Nueva proyección del ciclo del mes de mayo, «Maridaxes familiares». Hoy se exhibe la cinta «Manas», de Marianna Brennand, (Brasil/Portugal, 2024). Sesión en versión original subtitulada en castellano.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 horas.

Charla-coloquio

José Rodríguez Pacheco, delegado de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, ofrece la charla «Somos hijos de Don Bosco».

Local de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco (Venezuela, 3 - 2.º), a las 18.00 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Adolfo Santos, ajedrecista y formador especializado en Relaciones Laborales y Trabajo, presenta su libro «Voluntad atómica», obra que sigue los preceptos de la psicología positiva para vivir con sentido.

FNAC (CC Vialia Estación), a las 19.00 horas.

Música

«Musicking: a busca da orixe»

Concierto de música contemporánea en diálogo con el pensamiento filosófico. A cargo del grupo de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Vigo.

Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Felipe Prósperi, s/n), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

Eli Regueira

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.