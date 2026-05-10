Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 10 de mayo de 2026 en Vigo:

Festa da Brincadeira: más de 140 puestos, música y gastronomía

Fiesta que conmemora la reconquista de la villa de Bouzas frente al ejército francés en 1809. Incluye mercadillo con más de 140 puestos de artesanía y gastronomía y más de 40 actuaciones de música tradicional. A las 13.00 horas, tendrá lugar el IV Concurso de traxes de época en el escenario junto a la playa. A las 18.30 horas, también en la playa, segundo acto de la escenificación del acontecimiento histórico.

Barrio de Bouzas, todo el día.

Actos

V Mercadillo Solidario Casa Caridad

A beneficio del comedor social de la Esperanza. Incluye una amplia variedad de puestos de ropa y accesorios, muebles, arte, decoración, perfumería, artículos de segunda mano... Con servicio de bar. Hoy, además, música en sesión vermú con el dúo Noviembre (12.30 h).

Fundación Casa Caridad (San Francisco, 69), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, actividades «Obradoiro de pan» (11.00 horas), «Enriquecemento ambiental lemures» y «Escape room» (17.00 horas), «Minerais» y «Plantnet» (18.00 horas) y «O gran eclipse solar» (19.00 horas). Además, de 13.00 a 13.15 horas, alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 11.00 a 20.00 horas.

Juego en vivo «El enigma de otro mundo»

Inspirado en la película «The Thing», los participantes se convierten en miembros de una estación antártica al borde del colapso, bajo la amenaza de un virus y un ser alienígena. Actividad para mayores de 16 años. Plazas limitadas.

Café Uf (Pracer, 19), a las 18.30 horas. Entradas: 10 euros/persona. Más información, en realidadalternativa.com.

Teatro

«Reconversión»

Montaje de Ibuprofeno Teatro alrededor de la reconversión en el sector naval en la ría de Vigo.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas: 17 euros (14 en venta ‘online’ anticipada).

«Amoriños»

Touriñán y Perdomo proponen un espectáculo de humor, de citas locas, pasiones imposibles y personajes que no deberían juntarse…

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 18.00 horas. Entradas: desde 16,74 euros.

«Ai, avoa!»

Desfeita Teatro presenta una comedia crítica que retrata la decadencia de una familia obrera devorada por la avaricia de su abuela. II Mostra de Teatro Amador Te Ama Vigo.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

Música

Ara Malikian

El violinista libanés llega con su gira «Intruso», un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 20.00 horas.

20.º Festival de Corais das Letras Galegas

Participan la Coral Polifónica da Avogacía de Vigo, la Coral Polifónica da SVCD Nautilius de Comesaña y la Coral Polifónica Vivacce.

Iglesia de los Capuchinos (Vázquez Varela, 15), a las 20.45 horas.

Banda de Música UVCD de Candeán

Actuación del ciclo «Concertos de primavera». Organiza: Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Praza da Princesa, a las 12.30 horas.

V Festival Musical de Primavera

Con las actuaciones del Trío Falúa y Dueto Cámara.

CVC de Valladares, a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Último día.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Último día.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Último día.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.