Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 9 de mayo de 2026 en Vigo:

La orquesta SonDeSeu conmemora su 25.º aniversario

Concierto con el que la orquesta folk de gran formato celebra su primer cuarto se siglo. Para ello han preparado un repertorio en el que acompañarán a la formación músicos como Abraham Cupeiro, Rodrigo Romaní, Tanxugueiras o Xabier Díaz.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 20.30 horas.

Actos

Festa da Brincadeira

Fiesta que conmemora la reconquista de la villa de Bouzas frente al ejército francés en 1809. Incluye mercadillo con más de 140 puestos de artesanía y gastronomía y más de 40 actuaciones a lo largo del fin de semana. A las 18.30 horas, en la playa, primer acto de la escenificación del acontecimiento histórico.

Barrio de Bouzas, todo el día.

V Mercadillo Solidario Casa Caridad

A beneficio del comedor social de la Esperanza. Incluye una amplia variedad de puestos de ropa y accesorios, muebles, arte, decoración, perfumería, artículos de segunda mano... Con servicio de bar. Hoy, además, espectáculo de magia con Nacho Nogueira (12.00 h).

Fundación Casa Caridad (San Francisco, 69), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Presentación de libro

La escritora Montse Astray presenta su novela negra «El nido de las gaviotas». Presenta el acto: Yara Rodríguez, profesora de Literatura.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 19.30 horas. Entrada libre.

FLiPo’26: Festa do Livro (em) Português

Exposición y venta de libros de las principales editoriales portuguesas. La jornada incluye hoy, a las 13.00 horas, Isabel Braz presenta su novela «Homens de alma triste», sobre la emigración gallega a Lisboa, con la participación de Antonio Giráldez.

Centro Cultural Camões (Praza Almeida, s/n), de 10.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Coloquio literario

Encuentro con Tálamo y José Ventura, autores, respectivamente, de los libros «Lágrimas de limo» e «Insomnio».

AVV Nosa Terra de Alcabre (Camiño da Igrexa, 1), a las 13.00 horas.

Mercadiño Emaús

Moda, muebles de segunda mano, bazar, artículos retro... y música en directo.

Local de Emaús (Dr. Cadaval, 30), de 10.00 a 14.30 horas.

Música

«Badlands»

Estreno del espectáculo de ópera en 360º creado por Brais González. Incluye elementos de teatro inmersivo y realidad aumentada.

Vitruvia (Reconquista, 7), a las 19.30 euros. Entradas: 40 euros. Necesaria reserva previa (645996690).

Coral Polifónica Allegro

Concierto del 20.º Festival das Letras Galegas, incluido en el ciclo «Vigo, un mar de corais». Organiza: Acopovi.

MARCO (Príncipe, 54), a las 19.00 horas.

Curuxa Fest IV

Festival benéfico en favor del santuario de animales de Vilagarcía El arca de Yeka. Seis bandas (Bastardo, B.B. Cabaleiro, Mr. Vudú Performer, Lousame, Os Kastrons, Trioceros, Six Legged Elephant) actúan en tres escenarios distintos de la zona de Churruca. Con lectura de poesía, comida a precios populares y artesanía.

Cantina Candela (Martín Códax, 12), Pub Moch (Irmandiños, 15) y Sala Kominsky (Irmandiños, 3), a partir de las 13.00 horas. Entrada-donación: 10 euros.

Festival Rock Transgresivo

Siete jóvenes bandas viguesas tocan canciones de Extremoduro en homenaje al emblemático grupo. Son: Smoke Sellers, Ágape, Fuera de Onda, Betozzz, Diovo, Ëip Jäbit y Mordekai and The Rigby’s.

Biblioteca de Freixo (Estrada San Xoán, 264), a la s19.30 horas. Taquilla inversa.

Espab!ila + Espacio Reservado

Pop contemporáneo enriquecido con esencias folk.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 5,15 euros.

Serán popular

Vigésimo quinta edición del festival de música tradicional organizado por la Asociación Cultural O Coto.

Colegio Carballal Cabral (Lomba, 1), a partir de las 21.00 horas.

Fuchi’s Band

Versiones en español.

Bar Modesto (Fonte Oscura, 86), a las 23.00 horas. Entrada libre.

Teatro

«Reconversión»

Ibuprofeno Teatro pone en escena un montaje para público adulto que propone un ejercicio de memoria histórica alrededor de la reconversión en el sector naval en la ría de Vigo.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas: 17 euros (14 en venta ‘online’ anticipada).

«Amoriños»

Touriñán y Perdomo proponen un espectáculo de humor, de citas locas, pasiones imposibles y personajes que no deberían juntarse…

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Dos funciones: a las 18.30 y 21.00 horas. Entradas: desde 16,74 euros.

«Coaches de choque»

‘Show’ de comedia improvisada con Rafa Durán y Oswaldo Digón.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 20.30 horas. Entradas: 16,60 euros.

«La boda de Esganarello»

La compañía La Casa del Teatro pone en escena este montaje de Molière. Representación de la II Mostra de Teatro Amador Te Ama Vigo.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Taquilla inversa.

«A Moura vella»

Cuentacuentos del ciclo infantil «Os sábados, conto», a cargo de Sara Cruzemia Bastón. Para niños a partir de los 4 años.

Biblioteca Pública Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6), a las 12.00 horas.

«Retablo do esperpento»

Montaje teatral a cargo de Noitebras Teatro.

CVC de Valladares, a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.