Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 8 de mayo de 2026 en Vigo:

La aventura viajera de Kapok, en Club FARO

El escritor y fotógrafo Alessandro Iasilli, Kapok, invitado de hoy en Club FARO, ofrece la conferencia-proyección-coloquio «¿Turismo o neocolonialismo? La mochila como arma política», en la que dará cuenta de su experiencia viajera por Australia, Asia y Europa para documentar las periferias globales. Presenta: Pilar Pardo, inventora de Picacelo y diseñadora de Faldaguas.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Venres da EMAO

Encuentro con la modista gallega Ana Prados, que cuenta con un taller especializado de vestidos de novia a medida y una academia de formación. Presenta: Emma González, profesora de Moda e confección de la EMAO.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el foro.

Mesa redonda

Diálogo en torno a los efectos de los incendios forestales y su trascendencia social, económica y medioambiental. Con Xosé Antón Araúxo y Uxío González Pérez, presidentes de la Comunidade de Montes de Couso (Gondomar) y la Mancomunidade de Montes de Vigo, respectivamente. En el acto se presentará el libro «Lume», con la presencia de su coautora, Carmen Rodríguez. Presenta: Santiago Domínguez Olveira. Organizado por la Asociación Saúde e Terra.

Edificio Redeiras - Universidade de Vigo (Ribeira do Berbés, 11), a las 19.30 horas.

Charla

Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, pronuncia la conferencia «O galego, lingua vital. Alternativas para reverter a emerxencia lingüística».

Asociación Veciñal de Teis (Gerardo Campos Ramos, 2), a las 19.30 horas

Festa da Brincadeira

Historia, gastronomía, artesanía y música se dan cita en esta fiesta que desde hoy y hasta el domingo conmemora la reconquista de la villa de Bouzas frente al ejército francés en 1809.

Barrio de Bouzas, de 18.00 a 23.00 horas.

FLiPo’26: Festa do Livro (em) Português

Exposición y venta de libros de las principales editoriales portuguesas. La jornada inaugural incluye hoy, a las 11.00 horas, el coloquio «O livro em português na Galiza», con la participación del escritor Carlos Quiroga, el librero Jesús Couceiro y el editor y escritor Manuel Bragado.

Centro Cultural Camões (Praza Almeida, s/n), de 10.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Conferencia en italiano

Matteo Re, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Juan Carlos I, imparte en lengua italiana la conferencia «El paradigma victimario y la nueva identidad nacional» en memoria de las víctimas del terrorismo

Oficina Municipal de Distrito del Casco Vello (Oliva, 12), a las 19.00 horas.

Música

Borja Niso: «Ludovico Musical Experience»

El pianista presenta su tributo al compositor Ludovico Einaudi, un espectáculo teatralizado de 120 minutos que combina música de piano y violonchelo con voz, danza y una proyección sincronizada.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 139, a las 20.30 horas. Entradas: desde 24,81 euros.

Greenwater

Concierto-homenaje a la Creedence Clearwater Revival.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 22.00 horas. Entradas: 10 euros.

Shi Quartet & Pablo Seoane

Concierto de piano y cuarteto de cuerda que forma parte del ciclo Camarártika.

Sala Ártika (ambigú), a las 20.00 horas.

Orquesta Guayacán

Noche de salsa.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 21.00 horas. Entradas: desde 50 euros.

Teatro

«Manifestación: chega de mentiras»

Representación a cargo de Club Enxeñar que forma parte del programa de actividades del CMUS Vigo con motivo de la Semana das Letras Galegas.

Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Felipe Prósperi, s/n), a las 17.00 horas.

«Os outros»

Recital de textos propios a cargo de Esme Quiroga y Alberte Alonso.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Rosalía ilustrada»

La exposición consta de 35 obras originales de otros tantos ilustradores que interpretan textos rosalianos.

Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de junio.

25.ª Bienal de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Exposición de las 2.120 obras de diseño gráfico procedentes de 83 países que participan en el prestigioso certamen de cartelismo.

Estación Marítima. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 3 de junio.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.