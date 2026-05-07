Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 7 de mayo de 2026 en Vigo:

«Querida Agatha Christie», con Carmen Morales y Juan Meseguer

1926 fue el «annus horribilis» de la escritora Agatha Christie. Falleció su madre y su marido le pidió la separación. La escritora tenía entonces 36 años y cayó en una profunda depresión. En 1927 hizo un viaje a las islas Canarias que, tal y como contaría en su autobiografía, le resultó profundamente terapéutico.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 17,80 euros

Actos

Recital poético

Marta Dacosta, Fran Fernández Davila, Antonio García Teijeiro y Xavier Queipo ofrecen un recital poético en el que intervendrá tambiéb Paco de Tano, de la Editorial Cadeirón.

Asociación Cultural RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

«Regueifando con pracer»

Proxección e coloquio que supón un encontro aberto con Cheché, Sra. Placerful, Raquel «a Doallo», impulsoras do documental, e Silvia Villar, unha das regueifeiras participantes no proxecto. Entre versos improvisados e reflexións compartidas, un grupo de mozas aborda cuestións relacionadas coa sexualidade, tecendo un fío que conecta a intimidade coa vida comunitaria. Gravado entre Vila de Cruces, Silleda e Santiago, o documental recolle parte das accións do proxecto «Regueifando con Pracer: tecendo redes feministas de improvisación e coidados», unha proposta que celebra a regueifa e o pracer como ferramentas de transformación social.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

Música

Jam en Blue

Sesión a cargo de la Red Duck Blues como banda base, donde el blues, el soul y el funk se dan cita de la mano de distintos músicos de la ciudad.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Concerto do Día de Europa

Actuación de 31 alumnos e alumnas do centro das especialidades de piano, viola, violoncello, comxunto de piano, saxofón e a bandiña.

CMUS Profesional de Vigo (Fotógrafo Felipe Prósperi, s/n), ás 19.00 horas.

Exposiciones

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.