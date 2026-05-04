Xosé Ramón Pena falará hoxe no Club FARO da súa novela «A boca de Krishna»

Escritor e doutor en Filoloxía, charlará sobre «A boca de Krishna. Unha novela sobre misterios da astrofísica e segredos familiares na Galicia da Transición». O presenta César Lorenzo. Acceso preferente para subscritores ata completar o aforo.

Salón de actos do MARCO (Príncipe, 54), ás 20.00 horas.

Actos

«Os raios gamma»

Proxección organizada polo cineclube Lumière deste filme de Henry Bernardet (Canadá, 2023), a cabalo entre a ficción e o documental.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), ás 20.30 horas. De pago.

Música

Quinteto Lunfardo

Concierto de este grupo argentino-uruguayo dedicado al tango. Junto a los músicos, sobre el escenario, la pareja de baile Gladys-ÓscarZalazar.

Teatro Afundación, a las 20.00 horas. Entradas desde 13.30 horas.

Exposiciones

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

Muestra que incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores.

Escola Municipal de Artes e Oficios (acceso por calles Pontevedra y Rosalía). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.