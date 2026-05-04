Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el lunes 4 de mayo en Vigo
Xosé Ramón Pena falará hoxe no Club FARO da súa novela «A boca de Krishna»
Escritor e doutor en Filoloxía, charlará sobre «A boca de Krishna. Unha novela sobre misterios da astrofísica e segredos familiares na Galicia da Transición». O presenta César Lorenzo. Acceso preferente para subscritores ata completar o aforo.
- Salón de actos do MARCO (Príncipe, 54), ás 20.00 horas.
Actos
«Os raios gamma»
Proxección organizada polo cineclube Lumière deste filme de Henry Bernardet (Canadá, 2023), a cabalo entre a ficción e o documental.
- Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), ás 20.30 horas. De pago.
Música
Quinteto Lunfardo
Concierto de este grupo argentino-uruguayo dedicado al tango. Junto a los músicos, sobre el escenario, la pareja de baile Gladys-ÓscarZalazar.
- Teatro Afundación, a las 20.00 horas. Entradas desde 13.30 horas.
Exposiciones
«Raíz cuadrada de erre»
Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario.
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio.
«Elisa Abalo: medio século de pintura»
Muestra que incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.
«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»
En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores.
- Escola Municipal de Artes e Oficios (acceso por calles Pontevedra y Rosalía). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.
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