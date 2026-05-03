Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recaudación Plusvalía GaliciaNegocio Redondo en AP-9Alcalde franquista de CangasEE UU y CubaElecciones Uvigo: Carmen García MateoGalicia llora a Gabi Ben Modo⚽ Entrevista a Álvaro Núñez
instagramlinkedin

Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el domingo 3 de mayo en Vigo

Detalle del cartel de la obra «Los querubines de la ría de Vigo»

Detalle del cartel de la obra «Los querubines de la ría de Vigo» / Concello de Vigo

R. V.

«Los querubines de la ría de Vigo»

La obra, segunda de la Mostra de Teatro Amador, invita al espectador a adentrarse en ese territorio misterioso donde lo ordinario se transforma en extraordinario y lo trivial revela su lado más sorprendente. Humor, intriga y poesía se entrelazan en esta pieza interpretada por el grupo Camaux..

  • Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

Danza / Teatro

Jornada de clausura del Vigo Porté 2026

Certamen de baile que reunió en su decimocuarta edición a un millar de bailarines de más de 25 centros de danza. Hoy, desde las 09.00 horas, desarrollo de la categoría absoluta, con entrega de premios a partir de las 13.15; y, desde las 17.30 horas, Gala Vigo Porté 2026, con posteriores entregas de premios y de becas.

  • Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), desde las 08.00 a pasadas las 23.00 horas.
Empieza la edición más internacional de Vigo Porté

Empieza la edición más internacional de Vigo Porté

Cedidas

Música

Escola de Música de Beade

Conciertos de primavera dentro de la programación «Vigo, un mar de bandas».

  • Praza da Princesa, a las 12.30 horasa.

Ruada Folc + Noitarega

Actuaciones dentro del decimocuarto Memorial Nazario González, Monexas.

  • Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas.

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

  • Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras.

  • Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia.

Noticias relacionadas y más

  • MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

agenda@farodevigo.es

Apúntate a nuestra newsletter semanal con recomendaciones de planes en Vigo, Galicia y Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents