Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el domingo 3 de mayo en Vigo
«Los querubines de la ría de Vigo»
La obra, segunda de la Mostra de Teatro Amador, invita al espectador a adentrarse en ese territorio misterioso donde lo ordinario se transforma en extraordinario y lo trivial revela su lado más sorprendente. Humor, intriga y poesía se entrelazan en esta pieza interpretada por el grupo Camaux..
- Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.
Danza / Teatro
Jornada de clausura del Vigo Porté 2026
Certamen de baile que reunió en su decimocuarta edición a un millar de bailarines de más de 25 centros de danza. Hoy, desde las 09.00 horas, desarrollo de la categoría absoluta, con entrega de premios a partir de las 13.15; y, desde las 17.30 horas, Gala Vigo Porté 2026, con posteriores entregas de premios y de becas.
- Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), desde las 08.00 a pasadas las 23.00 horas.
Música
Escola de Música de Beade
Conciertos de primavera dentro de la programación «Vigo, un mar de bandas».
- Praza da Princesa, a las 12.30 horasa.
Ruada Folc + Noitarega
Actuaciones dentro del decimocuarto Memorial Nazario González, Monexas.
- Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas.
Exposiciones
«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos»
La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.
- Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.
«Otero Pedrayo. 1888-1976»
La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras.
- Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.
«Un país ilustrado»
Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.
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