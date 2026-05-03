«Los querubines de la ría de Vigo»

La obra, segunda de la Mostra de Teatro Amador, invita al espectador a adentrarse en ese territorio misterioso donde lo ordinario se transforma en extraordinario y lo trivial revela su lado más sorprendente. Humor, intriga y poesía se entrelazan en esta pieza interpretada por el grupo Camaux..

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

Danza / Teatro

Jornada de clausura del Vigo Porté 2026

Certamen de baile que reunió en su decimocuarta edición a un millar de bailarines de más de 25 centros de danza. Hoy, desde las 09.00 horas, desarrollo de la categoría absoluta, con entrega de premios a partir de las 13.15; y, desde las 17.30 horas, Gala Vigo Porté 2026, con posteriores entregas de premios y de becas.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), desde las 08.00 a pasadas las 23.00 horas.

Cedidas

Música

Escola de Música de Beade

Conciertos de primavera dentro de la programación «Vigo, un mar de bandas».

Praza da Princesa, a las 12.30 horasa.

Ruada Folc + Noitarega

Actuaciones dentro del decimocuarto Memorial Nazario González, Monexas.

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas.

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.