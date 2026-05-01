Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 1 de mayo de 2026 en Vigo:

Vigo Porté 2026: un certamen de danza con un millar de bailarines

El certamen de baile reúne en su 14.ª edición a un millar de bailarines de más de 25 centros de danza, que presentarán a lo largo de tres jornadas alrededor de 400 coreografías. Hoy, por la mañana, actuación de los conjuntos mini e infantil. Por la tarde, clases magistrales y entrega de premios.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), de 8.00 a 22.00 horas.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy: «Os animais do exotarium» (17.00 h), «Especies exóticas invasoras» y «Camuflaje animal» (18.00 h); y «Plantnet» y «O gran eclipse solar» (19.00 h). Además, alimentación de tortugas e iguanas, a las 13.00 h.

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 19.00 horas.

31.ª Festa Homenaxe ás Nais

Incluye, concierto de la banda juvenil del Ateneo Musical de Bembrive, un homenaje a la socia y a la vecina de mayor edad, exhibiciones y una actuación especial del acordeonista Manuel Olegario. Organiza: Asociación de Mulleres Lúa.

CC Helios de Bembrive, a partir de las 18.30 horas.

Teatro

«Diva de barrio»

Espectáculo de la humorista Isabel Rey en el que ofrece una mirada nostálgica y cómica de los primeros años 2000.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 13,80 euros.

«Botamos un conto»

Narración oral con Inma Soto. XII Mostra da Oralidade «Por boca de muller».

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Música

Lira de San Miguel de Oia

Concierto del programa de primavera-verano del ciclo «Vigo, un mar de bandas», organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo

Parque de Castrelos, a las 13.00 horas.

Agrupación Musical Atlántida de Matamá

Recital del ciclo «Vigo, un mar de bandas».

SCD Atlántida de Matamá, a las 19.00 horas.

Ripship

Dúo neozelandés de psych-rock de ciencia ficción.

Mondo Club (Joaquín Loriga, 3), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros (8 euros en venta anticipada).

La Estampa del Fracaso

Versiones de temas rock, pop, punk... con un punto explícito e irreverente.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.30 horas.

Javi Chapela

Presenta su primer disco, «Futuros propósitos». Sonido indie y pop-rock con cuidadas letras.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas. Entradas: 12 euros.

Broken Dissonance + Breedunder

Metal.

Pub Transylvania (Rogelio Abalde, 16), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Adolfo FH

Versiones de temas pop-rock de todos los tiempos

Navia Vello Café (Bravo, 6 - San Pelayo de Navia-), a las 21.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.