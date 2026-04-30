Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 30 de abril de 2026 en Vigo:

Apertura al público de la exposición «Hai un lugar» en el MARCO

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

En los Patio A1, Galería A1, Patio A2, Galería y sala perimetral A2 de la planta baja del MARCO (Príncipe, 54), desde las 20.00 horas. Hasta el 6 de septiembre.

Actos

«Voces que no se pueden silenciar»

A asociación feminista As Silveiras organiza este faladoiro sobre a resistencia das mulleres iranianas. A relatora será Mina Shayan, filóloga, tradutora, especialista en xénero e activista polos dereitos humanos.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa 2, Vigo), ás 19.00 horas. Entrada libre.

Charla sobre Palestina

Bajo el título «Escribir en Palestina hoxe: Basim Khandaqji, escritor galego universal», Xavier Queipo articula una interesante charla con entrada libre y gratuita.

En la sede de RioLagaeres (Falperra, 16), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Rony Flamingo

Este artista ofrece un espectáculo de improvisación para bailar, cantar y, sobre todo, reír. Bajo el título «Un pájaro de cuidado» estas tres últimas son sus principales pretensiones.

En el Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 23.00 horas. Entradas a 5 euros.

Yunez Chaib

Espectáculo de humor de este colaborador habitual de programas de televisión de gran seguimiento como «La Revuelta».

En el Teatro Afundación (Marqués de Valladares, s/n), a las 20.30 horas. Entradas desde 19,80 euros.

Música

Sabela Cereijo & Friends III

La artista viguesa reúne en concierto a algunos de los más relevantes nombres de la escena gallega en una actuación que se presume única.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 22.00 horas. Entradas disponibles «online», Dzetta y La Fábrica.

Juanjo Rodal

Debut de este cantautor con su banda, formada por Sara Mozos (viola), María Díaz (guitarra) y Nerea Rodríguez (percusión), en un concierto lleno de emoción y autenticidad.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.30 horas.

Madmen

Concierto de esta banda formada por David Outumuru (batería), Joselo García (bajo y voz) y Alberto Lopo (guitarra y voz), con «covers» de grandes canciones de rock & garaje de los años 60 a los 2000.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Mirta Arribas Blanco

Concierto de piano.

En Vitruvia (Reconquista, 7), a las 20.30 horas. Entrada: 16 euros.

Teatro

«El duende de la Thermomix»

Estreno de un microteatro de comedia negra y posterior coloquio. Con la actriz Feli Parrao

CS Rivera Atienza (Martínez Garrido, 19), a las 19.00 horas. Entrada liber hasta completar aforo.

Exposiciones

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin. A través de sus pinceles, el artista rinde homenaje a la tierra que se convirtió en su nuevo hogar, transformando sus impresiones visuales de biólogo en atmósferas emocionales sobre el papel. La muestra invita al espectador a dejar de «mirar» para empezar a «contemplar» Galicia a través de ojos nuevos.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la copleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Ás aforas dunha cidade estranxeira»

La fotógrafa María Meseguer ofrece, a través de una serie de instantáneas que recogen escenas aleatorias del paisaje urbano, una mirada diferente sobre la ciudad: no la de los espacios más conocidos y turísticos, sino la de los rincones donde suceden escenas inesperadas, sencillas y también cotidianas.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Abierta hasta el 30 de abril.