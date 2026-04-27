Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 27 de abril de 2026 en Vigo:

Francisco Narla se adentra en la historia del Camino de Santiago en Club FARO

Francisco Narla, escritor y comandante de línea aérea, ofrece en Club FARO la conferencia-proyección «Ultreia. Una novela histórica sobre la gran revolución del Camino de Santiago», a la que seguirá un coloquio con los asistentes. Presenta: Xurxo Patiño, administrador gerente de la librería Librouro.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Música

Semana de la Música Tradicional en el CSM Vigo

Las jornadas arrancan hoy con dos presentaciones de libros: «De novo gaiteiro», de Xaime Estévez (10.00 h), y «Extradición», del compositor e intérprete Erick Feles (11.00 h). Tras ellas, alumnos y profesores de la especialidad Instrumentos de la Música Tradicional y Popular ofrecen un concierto (12.00 h). Festival Nas Ondas 2026.

Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivié, 23), a partir de las 10.00 horas.

Cine

Cine Clube Lumière

Última proyección del ciclo de abril «Abusos e desmáns». Se exhibe un filme sorpresa: el «testamento fílmico de un cineasta polaco basado en hechos reales».

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 horas.

Exposiciones

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin. A través de sus pinceles, el artista rinde homenaje a la tierra que se convirtió en su nuevo hogar, transformando sus impresiones visuales de biólogo en atmósferas emocionales sobre el papel. La muestra invita al espectador a dejar de «mirar» para empezar a «contemplar» Galicia a través de ojos nuevos.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«Ás aforas dunha cidade estranxeira»

La fotógrafa María Meseguer ofrece, a través de una serie de instantáneas que recogen escenas aleatorias del paisaje urbano, una mirada diferente sobre la ciudad: no la de los espacios más conocidos y turísticos, sino la de los rincones donde suceden escenas inesperadas, sencillas y también cotidianas.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Abierta hasta el 30 de abril.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Serigrafía Galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez»

En colaboración con la Asociación Legado Activo Beiras Cal, la EMAO reúne 44 serigrafías de 19 autores que integran la primera colección de serigrafías de arte gallega de la historia. La exposición incluye una colección bibliográfica del archivo de Antón Beiras y Antía Cal y diverso material de la factoría Serigrafía Gallega SL.

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO —acceso por las calles Pontevedra y Rosalía de Castro—). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 5 de junio.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.