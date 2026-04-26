Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 26 de abril de 2026 en Vigo:

Visitas guiadas a los jardines del Pazo Quiñones de León

Jornada de puertas abiertas con la que se conmemora el Día Europeo de los Jardines Históricos. Los participantes podrán recorrer el espacio y conocer de primera mano sus particularidades, su historia, además de su valor social y patrimonial.

Pazo Quiñones de León (parque de Castrelos), en ocho turnos de una hora de 10.00 y 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Necesaria inscripción previa.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy: «Enriquecemento ambiental lemures» y «Escape room» (17.00 h), «Fósiles» (18.00 h); y «Minerais» y «O eclipse» (19.00 h). Además, por la mañana habrá un taller de elaboración de pan (11.00 h) y alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium (13.00 h).

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 19.00 horas.

Galiexpo Motorshow

Cien empresas y profesionales del sector se dan cita en este salón que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del motor. Además de la zona de exposición, el evento contará con exhibiciones de drift indoor, concentraciones de coches y motos, zona de gaming virtual, actuaciones musicales...

Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), de 11.00 a 20.30 horas. Entradas: 12 euros (adultos), 10 euros (niños de 7 a 12 años). Acceso gratuito para niños menores de 7 años.

Festa Gastronómica dos Callos

Además del despacho de raciones, actuará el grupo de música y baile tradicional Anaquiños (12.30 horas). Organiza: Asociación Cultural do Salvador de Teis.

Parque da Riouxa (Teis). Hasta las 16.00 horas.

Minervigo

El 23.º Salón de Minerales, Fósiles y Gemas reúne a 23 expositores que exhibirán más de 20.000 piezas. Entre los principales reclamos de esta edición se encuentran un depósito de combustible de la estación espacial soviética Salyut 7, cuyos restos cayeron sobre Argentina en 1991, una mandíbula de megalodón de dos metros y medio o meteoritos procedentes de Marte o de la Luna.

Tinglado del Puerto, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21 horas. Entrada gratuita.

III Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage

Más de 30 expositores ofrecen piezas de cerámica, decoración, libros, discos, monedas, arte sacro... Organiza: Asociación Cultural Ferro Vello.

CC Praza Elíptica, de 10.00 a 20.30 horas. Entrada gratuita.

CinVigo. Ciencia na rúa

Exhibe alrededor de 70 proyectos de más de 200 estudiantes de toda Galicia y ofrece talleres divulgativos para niños (entre 3 e 12 anos) y para mayores de 65 años. Además, se celebrará una yincana inclusiva y varios espectáculos.

Montero Ríos (junto a la estatua de Julio Verne), de 11.00 a 13.00 horas.

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades, con ropa, vinilos, muebles, cómics antiguos y artículos ‘vintage’, entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira, 8 - Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Teatro / Danza

Vigo Dance Festival 2026

Más de 35 escuelas de danza y asociaciones presentan 138 coreografías en directo.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada gratuita.

«O libro da selva»

Adaptación musical del clásico de Rudyard Kipling dirigida a un público familiar a cargo de Ártika Cía.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 18.00 horas. Entradas: 12 euros.

«De Simba a Kiara. Tributo al Rey León»

La compañía OnBeat ofrece un espectáculo inspirado en la saga de películas de Disney «El Rey León» que incluye todas sus canciones.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 18.00 y 20.00 horas. Entradas: 18 euros.

«Un sublime error»

‘Performance’ de Needcompany del XXII Festival Isto Ferve. Aborda el tema de la amistad como inspiración artística.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Coa cabeza nas nubes»

Espectáculo que combina danza, ‘clown’ y teatro físico para un público familiar.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 18.00 horas. Entradas: 5 euros.

Música

20.º Festival de Habaneras e Polifonía

Con las actuaciones del Coro Voces Brancas de Sampaio, la Coral de Beade, la Coral Atlántida de Matamá, el Coro Donas Canticum, la Coral Lira de San Miguel de Oia y la Coral Sénior del Campus de Vigo. Organiza: Acopovi.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 18.00 horas.

33.º Concerto Cancións do Mundo

Con la participación de la Coral Polifónica Agarimo, la Coral Polifónica Perla do Atlántico y la Coral Polifónica Máximo Gorki.

CSCDR Val do Fragoso, a las 19.00 horas.

«West Side Story»

La musicóloga Nuria Reboreda propone una audición comentada centrada en el compositor Leonard Bernstein y de su icónica obra.

Vitruvia Club (Reconquista, 7), a las 12.00 horas. Entradas: 12 euros.

Parabéns + Tabernarios

14.º Memorial Nazario González Moxenas. Música tradicional.

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas. Entrada libre.

Taitantos & Pico

Tardeo playero.

Chiringuito de Samil, a las 19.00 horas.

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.